uomini-e-donne,-giovanna-abate-operata:-“ho-avuto-serie-complicazioni”,-l’ha-rivelato-soltanto-adesso

In una sua recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Giovanna Abate ha raccontato il suo post-operazione: cos’è successo.

Giovanna Abate dopo l’operazione, cos’è successo: solo ora l’ha detto. Fonte Foto: Instagram

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando della bellissima Giovanna Abate. Protagonista indiscussa della scorsa edizione di Uomini e Donne dapprima come corteggiatrice di Giulio Raselli ed in seguito come tronista, la giovanissima romana ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. E, d’altra parte, conoscendo ed ammirando la sua spontaneità e genuinità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Quello che, però, in pochissimi sanno è che, proprio recentemente, l’ex tronista ha vissuto un momento non molto facile.

A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima intervista a Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista non ha perso occasione di poter raccontare cosa le è successo in queste ultime settimane. E, soprattutto, cosa le è successo dopo l’operazione. “Ho avuto serie complicazioni”, ha detto Giovanna. Cos’è accaduto? Scopriamolo!

Giovanna Abate di Uomini e Donne racconta il post-operazione: cos’è successo

Chi segue Giovanna Abate su Instagram aveva già intuito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto in queste ultime settimane. A rompere il silenzio in merito e a spiegare cos’è esattamente accaduto, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima intervista a Uomini e Donne, l’ex tronista del medesimo programma ha spiegato dettagliatamente cosa le è accaduto, soprattutto nel corso del post-operazione.

Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, nel corso delle settimane scorse, Giovanna Abate sia stata operata al basso ventre per togliere definitivamente dei polipetti. A quanto pare, però, sembrerebbe che il post-operazione non sia stato affatto una passeggiata. “Ho avuto serie complicazioni”, ha detto la Abate. Spiegando, inoltre, di essere stata costretta a stare a letto senza nemmeno potersi alzare. “È brutto non essere autonomi”, ha detto ancora l’ex tronista.

Fonte Foto: Instagram

Tutto è andato per il meglio, però! Nonostante il post-operazione piuttosto doloroso, Giovanna Abate è tornata in forma più che mai!