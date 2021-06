E’ guerra aperta tra Jessica e Davide di Uomini e Donne: dopo che l’ex dama ha pubblicato delle chat, lui ha cancellato tutte le foto.

In apertura di stagione, la storia d’amore tra Jessica Antonini e Davide Lorusso aveva scaldato il cuore dei fan. La tronista del trono classico si presentava con una situazione difficile, visto che l’eventuale compagno avrebbe dovuto accettare lei ed anche suo figlio. Allo stesso modo sia lei che il figlio avrebbero dovuto accettare lui. Durante la trasmissione Davide Lorusso l’ha corteggiata con piglio deciso e le ha fatto capire di avere un forte interesse. Restia inizialmente a fidarsi, l’ex tronista alla fine si è convinta che il corteggiatore potesse essere la persona giusta da presentare al figlio e per poter cominciare una relazione seria. Così, però, non è andata, visto che a 5 mesi e mezzo di distanza dalla scelta i due non si sentono più da tempo e lei ha decisamente tanto da recriminare.

Intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine‘, Jessica ha spiegato che Davide è scomparso da un giorno all’altro: “Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni […] Al mio fianco evidentemente non avevo un uomo intenzionato a prendere questa relazione sul serio. A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito, non mi ha più chiamata, neppure quando è venuta a mancare la mia migliore amica. Così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel’ho spedita a casa”.

Leggi anche ->Samantha Curcio vacanza da single dopo Uomini e Donne : “Sedie volate, corna, risse, discussioni…”

Jessica Antonini pubblica una chat privata e Davide scompare

Innamorata del suo aspetto e del suo modo di fare, intrigata dalle sue parole e dalle attenzioni iniziali che le aveva riservato, Jessica si era convinta che Davide fosse quello giusto e non ha colto i segnali di una relazione che in realtà non era mai decollata. Per mesi ha risposto a tono a tutti coloro che le dicevano di non fidarsi, che il ragazzo sembrava disinteressato a lei, ma ora si è resa conto di aver sbagliato. L’ex tronista, infatti, qualche tempo fa ha pubblicato alcuni screen di chat che Davide intratteneva con altre donne e a commento di quelle immagini ha scritto: “Mi stanno arrivando tantissimi screen, questo forse è l’unico che pubblicabile. Che dignità! Menomale che io mi ammazzavo per difenderlo. Chiedo scusa a tutte le persone che ho sbranato quando mi davano dei gran consigli e avvertimenti. E qui concludo perché se parlo la figura di mer** diventa internazionale!“.

Leggi anche ->Stefano De Martino vacanza d’amore | Il ballerino ha ritrovato il sorriso | Foto

Insomma di fronte alla sua fuga e alle prove del suo comportamento scorretto, Jessica si è dovuta arrendere all’evidenza ed ora si pente di avergli dato fiducia: “Oggi mi rendo conto di aver sbagliato. Per cinque mesi Davide non è mai voluto venire a casa mia: mi diceva che non riusciva a gestire il suo corso di doppiaggio a distanza, nonostante le lezioni fossero online, e così andavo io da lui”. L’ex tronista spiega che c’erano problemi anche nell’intimità e che lei è sempre stata comprensiva perché è una donna empatica. Adesso non vuole nemmeno un chiarimento, anzi gli consiglia di non farsi più sentire: “Non voglio aver alcun contatto con lui. Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”.