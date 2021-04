Uomini e Donne: Ida ci riprova con Armando? | La confessione che spiazza

Ida Platano è una dama molto popolare del trono over di Uomini e Donne, grande amica di Gemma Galgani, in passato ha avuto una storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ora è tornata nel dating show di Maria De Filippi e ha rilasciato una dichiarazione a proposito di una vecchia fiamma.

Ida Platano è stata una dama molto conosciuta di Uomini e Donne dove ha vissuto una travagliatissima storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Molto amica di Gemma Galgani, dopo l’uscita di scena dal dating show di Maria De Filippi si è dedicata a sé stessa e alle sue attività.

Ha un salone di parrucchiera: Maison Glamour in provincia di Brescia, a Bagnolo di Mello, ed è anche un’influencer che su Instagram ha centinaia di migliaia di followers. Tante soddisfazioni sul lavoro quindi, ma le manca ancora l’anima gemella. Per questo è tornata a Uomini e Donne con un nuovo look per trovare finalmente l’amore.

Il percorso di Ida a Uomini e Donne

Ida è nota al pubblico dello show per avere avuto una tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri che adesso è uscito dalla trasmissione per coltivare la sua relazione con Roberta Di Padua. Proprio di recente i due hanno smentito una possibile crisi e una gravidanza. L’influencer e Riccardo si erano conosciuti e innamorati nel parterre della De Filippi, poi per testare la loro relazione, un po’ traballante, erano andati anche a Temptation Island.

Dopo altri alti e bassi Guarnieri le aveva offerto l’anello in studio, chiedendole di impegnarsi ufficialmente e così erano usciti uniti dalla trasmissione, poi però, dopo il lockdown, la doccia fredda della separazione. Alla fine lui è tornato nel programma dove ha trovato Roberta e lei gli ha restituito l’anello in una puntata.

Ora però la parrucchiera è tornata più carica che mai, decisa a rimettersi in gioco. Al magazine di Uomini e Donne ha già parlato di essere pronta a riprendere una conoscenza del suo passato di dama.

Ritorno di fiamma con Armando Incarnato?

Stiamo parlando del prode Armando Incarnato che da qualche tempo manca inspiegabilmente all’appello. Lui e Ida si erano frequentati brevemente in passato, in un momento di pausa tra lei e Guarnieri, poi però tutto si era fermato lì. Da parte sua il cavaliere campano aveva difeso la dama in svariate occasioni contro l’attuale fidanzato della Di Padua.

LEGGI ANCHE—-> Gigi D’Alessio: perchè è finita con Anna Tatangelo? | Emerge la verità

LEGGI ANCHE—-> La famiglia Reale: proibito famoso gioco di società | Il bizzarro motivo

All’epoca però la Platano aveva occhi solo per il suo ex e così la storia con il bel napoletano non aveva potuto sbocciare. Adesso afferma di essere la stessa, ma in una nuova versione, la 2.0. Questa volta si ripromette di volere i fatti e di non credere più alle promesse. Con Armando appunto non esclude nulla a priori, potrebbe anche dargli una possibilità se ci sarà l’occasione, se e quando tornerà. Tutto dipenderà da come si sentirà lei al momento.

L’articolo Uomini e Donne: Ida ci riprova con Armando? | La confessione che spiazza proviene da Political24.