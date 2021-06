uomini-e-donne-ida-platano-costretta-a-difendersi,-sui-social:-“bestia-di-madre”

La dama del Trono Over riceve, in queste ultime ore, degli insulti abbasanza pesanti e si lascia andare a un piccolo sfogo

Insulti pesanti quelli che nelle ultime ore Ida Platano ha ricevuto sui social. La dama di Uomini e Donne si è lasciata andare a un piccolo e breve sfogo contro un utente che su Instagram le ha inviato dei messaggi davvero spiacevoli. Questa volta, l’hanno colpita in un punto per lei molto importante. Scendendo nel dettaglio, le hanno riservato insulti tirando in ballo il suo comportamento da madre. Parole che non potevano di certo passare inosservate e che Ida ha deciso di rendere pubbliche sul suo profilo Instagram.

La Platano ha così condiviso dei messaggi in cui è possibile leggere: “Bestia di madre”. Questo utente le ha riservato il pesante insulto nel momento in cui le ha fatto notare che non riesce a fare una coccola a suo figlio senza postarla sul social network. Non solo, l’haters ha proseguito con gli insulti e le offese: “Perché parli come una ritardata, ah dimenticavo, lo sei”. Leggendo questi messaggi, la dama del Trono Over ha prontamente reagito. “Comunque la gente non sta bene”, dichiara la Platano.

Dopo di che, ha invitato gli haters a godersi la domenica e si è chiesta come si possa scrivere parole così forti come “bestia di madre”. Una domenica pomeriggio come tante altre per Ida, insieme al figlio. Ma questa volta si è ritrovata a dover rispondere a delle offese davvero indicibili. “Non sono una bestia, sono una madre”, ha poi risposto la Platano. Non è di certo la prima volta che la dama riceve degli attacchi sui social. Lo scorso mese di maggio, si ritrovava infatti a rispondere ad altri insulti.

Anche ora che il programma di Maria De Filippi è in vacanza, gli haters non le lasciano tregua. Nonostante ciò, Ida continua la sua vita con il sorriso. Tornerà nel parterre femminile nella prossima edizione di UeD? Dopo l’uscita di scena di Riccardo Guarnieri, il quale aveva lasciato la trasmissione con Roberta Di Padua, la Platano ha deciso di tornare nello studio di Canale 5.

Qui è stata protagonista di accesi botta e risposta con Riccardo, il quale ha poi messo fine anche alla sua storia con Roberta. Proprio con quest’ultima, Ida ha avuto un chiarimento. Ma l’amore vero la Platano l’ha trovato in Gemma Galgani. Tra loro è nata una grande amicizia diversi anni fa, all’interno del programma. Entrambe ne parlano nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine.

Si difendono e si sostengono a vicenda, come hanno sempre fatto. Però, ancora non hanno trovato la loro dolce metà. Il pubblico si aspetta di ritrovarle nel parterre nella prossima edizione. La presenza di Gemma, sebbene ci siano stati dei dubbi ultimamente, dovrebbe essere certa.