Uomini E Donne Ida Platano: Gaffe Su Battiato, Interviene Aurora Ramazzotti

News La protagonista del programma di Maria De Filippi ha voluto omaggiare il grande cantautore siciliano ma qualcosa è andato storto…

Pubblicato su 18 Maggio 2021

Come tanti Vip e non anche Ida Platano di Uomini e Donne ha voluto omaggiare sul suo account Instagram Franco Battiato, scomparso martedì 18 maggio 2021 all’età di 76 anni. L’ex compagna di Riccardo Guarnieri ha postato tra le sue storie una foto del grande cantautore. Fin qui nulla di strano, in tanti hanno fatto la stessa cosa…Peccato però che Ida abbia scelto una canzone di Eros Ramazzotti e non di Battiato per salutare il grande maestro.

Una scelta decisamente inusuale che ha scatenato critiche e polemiche sui social network. Anziché utilizzare come sottofondo qualche famoso brano di Franco Battiato Ida Platano ha optato per Sei un pensiero speciale, popolare pezzo di Eros Ramazzotti. La storia è stata condivisa dalla pagina Instagram di Very Inutil People ed è stata notata da Aurora Ramazzotti.

La figlia di Michelle Hunziker si è limitata a commentare con la faccina che piange. A quanto pare Aurora non ha apprezzato questo omaggio di Ida Platano assai confuso e indubbiamente riuscito a metà. Non sono mancate altre critiche, qualcuna più ironica di altre: “Ciao Franco Ramazzotti, la tua Aurora è la mia canzone preferita”. “Ah non pensavo fosse morto Eros Ramazzotti”, ha aggiunto qualcun altro.

Altri invece hanno ribadito: “Il termine grottesco è stato inventato dopo questa storia”. E poi ancora: “Rido per non piangere”; “Contro ogni logica”; “Secondo me si è confusa”. Al momento Ida Platano non ha ancora replicato a questa polemica.

Qualcuno ha però provato a difendere la star di Uomini e Donne: “Ma avete sempre qualcosa da ridire? È un bel pensiero e ognuno mette cosa sente e preferisce…smettetela su”. C’è però chi ha fatto notare: “No, fammi capire. È morto Battiato, un maestro e artista di un calibro inarrivabile, e tu giustifichi questa che lo elogia con una canzone di Ramazzotti?”.

Tra l’altro Eros Raamazzotti, come tanti altri cantanti italiani, ha prontamente elogiato il collega sul suo account Instagram, ringraziandolo per l’immenso contributo dato alla musica italiana.

A detta di Morgan, invece, il mondo delle sette note è oggi alla deriva dopo la scomparsa del grande cantautore, che ha segnato la vita di intere generazioni con celebri canzoni come La cura, Voglio vederti danzare, E ti vengo a cercare.