uomini-e-donne,-il-cavaliere-over-spara-a-zero:-“tutte-bugie,-ecco-che-succede-dietro-le-quinte,-fanno-quello-che-vogliono”

Oggi per la rubrica su Uomini e Donne intervistiamo Simone, ex cavaliere over della trasmissione di Maria de Filippi che ha partecipato come tentatore anche a Temptation Siland. Vediamo cosa ci racconta

Ciao Simone, che fine hai fatto dopo Uomini e Donne?

Io ad oggi sono CEO dell’azienda di famiglia nel settore plastico. Nel programma dicevano che mi occupavo anche di gestire un locale, ma poi l’ho venduto. Ho vissuto l’esperienza di Uomini e Donne in modo vero, reale e forse sprovveduto. Sono andato con l’intento di trovare una persona senza capire realmente il contesto. Solo dopo essere uscito ho capito che avrei fatto tutto in modo completamente diverso. Io non conoscevo bene la trasmissione perché non la guardavo. Mi sono ritrovato in una situazione in cui già dopo una settimana dal mio ingresso degli articoli sul web mi chiamavano il principe del trono over. Per questo in molti mi hanno puntato il dito contro. Soprattutto gli opinionisti, Tina e Gianni. Tutto quello che facevo veniva giudicato nel modo sbagliato.

Cosa non ti è piaciuto di Uomini e Donne?

Credevo che le persone che erano a Uomini e Donne fossero lì per trovare una persona a loro volta. Ma in realtà molte partecipanti sono lì solo per trovare follower e visibilità. Per la parte maschile si può capire esattamente chi fa questo tipo di gioco: chi rimane lì da anni e resta lì solo per giudicare i nuovi arrivati, facendo finta di non riuscire a trovare l’amore. Ho visto qualche puntata della nuova stagione, e ho visto che ci sono ancora Ida, Riccardo, Armando. Sono lì ma dovrebbero metterli come opinionisti, loro semplicemente creano contenuti per la trasmissione. Io comunque l’ho vissuta bene, l’organizzazione è veramente un qualcosa che ti rimane perché c’è gente che lavora veramente in modo fantastico per quello che io ho vissuto. Sei considerato, coccolato, ti seguono in modo fantastico. Io arrivavo da Temptation Island dove mi avevano chiamato come tentatore e avevo vissuto già un po’ la struttura e l’organizzazione ed è tutto meraviglioso. Quello che ho vissuto male è stato rapportarmi con le persone che c’erano lì dentro.

Com’erano gli altri concorrenti di Uomini e Donne? C’è stato qualche episodio in particolare che ti ha deluso?

In molti, per cercare il consenso da parte del pubblico, pensano solo a sparare cattiverie sulle altre persone. Armando è una persona che è molto capace di sottrarsi da queste dinamiche e difendersi. Una persona inesperta come me si ritrova impreparata. Ero uscito con Valentina e mi aveva chiesto di giurare di non dire che ci eravamo scambiati un bacio. Poi in studio, quando ho negato il bacio per rispetto a lei, è intervenuta dicendo ‘ma come se ci siamo baciati’. Lo ha fatto solo per creare la dinamica e farmi passare per bugiardo. Poi c’è stata quella con Veronica. Con lei mi sono sentito per mesi, la redazione neanche lo sapeva. Lei mi chiese di cancellare tutto quello che ci eravamo scritti perché eravamo sotto osservazione. Lei era curata perché usciva con Armando e loro capivano che gli piacevo io. Un giorno andammo a pranzo, una giornata bellissima insieme, e mi disse che in trasmissione avrebbe lasciato Armando per uscire con me. In studio, poi, decise di rimanere con lui, senza neanche avvisarmi. Io ovviamente ho avuto una reazione e ho svelato il nostro rapporto, e lei ha anche negato di essere venuta a pranzo con me. Io sono passato per pazzo e ho subito le conseguenze delle loro bugie.

Cosa pensi del format?

Uomini e Donne è un programma efficace, ma nascono dinamiche che creano troppa tv trash, troppi momenti di discussione che non c’entrano niente con quello che è il vero scopo dello show. Soprattutto non si da modo alle persone di farsi conoscere per quello che sono. Appena arrivi, subito ti mettono il dito contro, una lettera scarlatta sul petto e da lì non ne esci più. Nessuno si è mai chiesto chi è Simone. Questa è l’unica pecca che c’è. E’ un turnover veloce, a parte i fissi che fanno audience e restano sempre lì.

Vorresti tornare a Uomini e Donne?

Non ho mai richiesto di rientrare a Uomini e Donne perché avevo bisogno di metabolizzare. Uscito dallo show sono stato per un anno e mezzo con una persona. Pensavo che fosse quella giusta ma qualcosa è andato storto. Adesso è da un anno che sono single, ma non ci ho più pensato. Se dovessero propormelo tornerei, ma comportandomi diversamente, con qualche arma di difesa in più. Perché ho capito come funziona e come gli altri potrebbero essere cattivi nei miei confronti. Io ho sempre cercato una persona che possa avere una visione della vita come la mia, una persona solare e divertente. Io cerco l’adrenalina e le emozioni forti, ma mi piace anche vivere la casa. Vorrei qualcuno che sappia adattarsi in ogni situazione, che possa volare con i sogni. Ovviamente mi deve colpire fisicamente ma non ho uno stereotipo. Io tornerei anche per una rivalsa nei miei confronti. Mi avevano avvisato di non uscire con alcuni personaggi perché mi avrebbero distrutto. Io non ho ascoltato i consigli e sono stato sfortunato nel voler conoscere queste persone. Io tornerei ma valutando con attenzione le persone che andrei a conoscere. Quello che mi è successo mi ha segnato negativamente.

Ma all’epoca come mai sei uscito dal programma?

Io ho smesso di andare a Uomini e Donne perché c’è stato il periodo dello stop con il Covid ed era diventato problematico. Io stavo ancora accusando le dinamiche successe in centro studio che non mi erano piaciute, quindi mi ero preso un momento di riflessione. Quando arrivi ti mettono davanti alle telecamere e ti danno otto numeri di ragazze che ti vogliono conoscere. Dopo due giorni già ti chiedono chi è la tua favorita. L’ho vissuta un po’ male, anche perché non sapevo ancora niente di loro. Come potevo sceglierne una. Io deciso di portare una rosa a tutte e tre le ragazze con cui stavo uscendo, perché non me la sentivo di arrivare già a una decisione. Si alzò un polverone, perché Valentina fece un casino, era sempre esagerata.

Cosa pensi degli opinionisti?

Gli opinionisti fanno quello che devono fare e lo fanno anche bene. Ma a volte le loro valutazioni non sono oggettive. Io esco con una persona, questa persona arriva in studio racconta una marea di cazzate, e loro subito mi puntavano il dito contro perché mi avevano preso di mira. Il giudizio dell’opinionista ti distrugge perché loro hanno presa sul pubblico. Ci mettono un secondo a farti fuori e a distruggere la persona che sei e farti passare per un’altra persona. Bisogna prendere atto del fatto che loro decidano in base alla simpatia e marcino più nei confronti di una persona rispetto che di un’altra. Anche quando sono uscito da Uomini e Donne, molte ragazze mi hanno detto che non sarebbero uscite con me per il modo in cui mi ero comportato in trasmissione. Poi magari conoscendomi meglio capivano che invece sono una brava persona che non vuole giocare con le donne.

E dei personaggi che sono lì da anni, cosa pensi di loro?

Ida, Riccardo, Gemma e Armando sono ingiudicabili, sono più opinionisti che partecipanti al programma. Loro sono lì per creare i contenuti. Il programma li tiene anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri. Possono fare quello che vogliono a differenza degli altri. Lì c’è Gemma che è la regina, Armando che è l’attore, Ida e Riccardo sono le due prime donne in stile Beautiful. Non sono certo lì per trovare l’amore, ma questo lo hanno capito tutti. Vogliono stare in televisione, ma dovrebbero dargli un altro ruolo. Ida e Riccardo non torneranno mai insieme. Giocano a recitare la soap nel programma. Finché il programma lo accetta, loro andranno avanti. Alla fine è il programma a dettare le regole, se non creassero hype li avrebbero già cacciati.

prima di Uomini e Donne hai partecipato a Temptation Island. Com’è stata la tua esperienza?

Ti racconto di Temptation Island. Io dovevo andare a Uomini e Donne, ma poi mi chiamò la redazione per propormi di andare a fare il tentatore. Avevano bisogno di una persona più matura e interessante rispetto agli uomini che erano già lì. Io entrai dopo qualche giorno rispetto all’inizio dello show e gli altri già avevano creato il loro gruppetto. Ma le donne mi salvavano. Io avevo un ottimo rapporto con Nathalie Caldonazzo, ci siamo trovati veramente bene. La Pettinelli invece non dava confidenza, era difficile creare quelle dinamiche per fare ingelosire il suo uomo. Poi lì devi essere spudorato e io non lo ero. Poi è arrivata la Delia, e con lei ho subito iniziato un bellissimo rapporto, molto confidenziale.

Abbiamo fatto anche delle esterne insieme che poi non sono andate in onda per mandare in onda quell’altro, il romano fisicato, perché con lui avevano momenti più fisici. Lui palpava, ballava, toccava, probabilmente facevano ingelosire di più Alex Belli. Noi facevamo delle uscite molto belle ma non sono mai andate in onda. Con lei mi trovavo molto bene, dal primo momento in cui è arrivata. Io ero il suo punto di riferimento. Non mi sento con le protagoniste di Temptation Island. Prima mi mandavo qualche messaggio con Nathalie e con Chiara Esposito, ma molto amichevoli. Con la Caldonazzo dovevamo vederci a Milano, sempre in amicizia, ma poi non c’è stato modo. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Uomini e Donne, il cavaliere over spara a zero: “Tutte bugie, ecco che succede dietro le quinte, fanno quello che vogliono” proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.