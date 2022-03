Uomini e Donne, Il famosissimo ex Cavaliere choc: “Ho fatto sdraiare a terra Maria de Filippi, lei è incredibile, ora sono solo”

Oggi intervistiamo Giancarlo, ex cavaliere over di Uomini e Donne, famoso per la sua relazione prima con la dama Aurora ( che poi uscì di scena per problemi riguardanti certe foto) e successivamente con Alessandra, con cui ha lasciato la trasmissione. La storia tra i due comunque è finita. Vediamo quindi cos’è successo.

Ciao Giancarlo, raccontaci la tua esperienza a Uomini e Donne. Com’è andata?

E’ stata un’esperienza molto gratificante quella di Uomini e Donne anche se devo dire non semplice come tutti possono credere. Emozioni a profusione che possono rischiare di lasciarti prendere dall’irrazionale e andare oltre. Non posso negare che scendere in centro studio è una scarica di adrenalina non indifferente. Poi essere al cospetto di Maria De Filippi non è cosa da tutti i giorni, è una donna incredibile e le sue risate mentre si sdraiava sulle scale dello studio alle mie battute le ho ancora impresse nella mente. Forse è stata l’unica che mi ha veramente capito. ( continua dopo la foto)

Oggi dopo la tua uscita dal dating show, la vita è cambiata?

La mia vita continua normalmente come tutti i giorni, anche se devo dire di essermi chiuso un pochino in me stesso, quasi ad aver paura di avere gli occhi puntati addosso, un po’ ti segnano le situazioni che si sono venute a creare in studio. Critiche che fanno male ma che metti alle spalle grazie anche ai tantissimi apprezzamenti che ho ricevuto.

E l’amore come va?

A livello di rapporto con l’altro sesso sono molto diffidente ultimamente. Anche se devo ammettere che sto provando a rimettere in gioco il mio cuore. Vorrei innamorarmi ancora.

Sei in contatto con altri personaggi di Uomini e Donne?

Sento ancora qualcuno di Uomini e Donne e stiamo pensando a una reunion, sarebbe carino. Ho un bel ricordo anche della redazione del programma, persone veramente capaci e di una gentilezza incredibile, e come dimenticare l’ironia assoluta di Tina e i garbati commenti di Tini Cansino, Gianni Sperti invece è stato più ficcante e piccante nel mio trascorso nel dating show, in un primo tempo diffidente fino al punto di credere che io mentissi, poi talmente umano da decidere che il mio tempo nel programma fosse arrivato. E infatti è stato praticamente lui a decidere che la storia con Alessandra potesse continuare al di fuori di Uomini e Donne. Dico questo perché probabilmente non ero ancora pronto a costruire qualcosa di duraturo con Ale, ma mi sono fatto prendere dalle considerazioni positive che altri facevano nei confronti della nostra storia, tra i quali Gianni appunto.

Come mai la vostra storia è finita?

Dire perché il nostro rapporto sia finito non è semplice, si è vero andava tutto bene ma diciamo che un conto è fare un fine settimana ed un conto è invece vivere giornalmente insieme. Probabilmente non ero pronto ad un amore e ho mancato di farglielo presente, si è vero sono un uomo ma anche un uomo ha le sue fragilità, le sue debolezze, forse il mio unico sbaglio è stato quello di non avere il coraggio di parlarle avendola di fronte. Credo comunque che tutto il bello che c’è stato nella nostra conoscenza poi vada a colmare il rimanerci male se non ha funzionato, e noi siamo stati bene finché è durata.

Ritorneresti a Uomini e Donne?

Ritornare in trasmissione? Beh se la redazione acconsentisse sarei felice di potermi dare un’altra chance a livelli dei sentimenti. Perché nella vita mai dire mai, mai dire sempre.

L’articolo Uomini e Donne, Il famosissimo ex Cavaliere choc: “Ho fatto sdraiare a terra Maria de Filippi, lei è incredibile, ora sono solo” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.