Uomini e donne, il famoso cavaliere smaschera Maria De Filippi: “Organizza tutto lei per fare ascolti, Ecco la verità” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Negli ultimi giorni, il pubblico più affezionato di Uomini e donne si è trovato ad assistere ad una pioggia di critiche da parte di un ex cavaliere del trono over nei confronti di Maria De Filippi. Quest’ultima, però, è stata subito difesa dai suoi fan che la considerano come una vera e propria ‘queen’ della televisione. Lei, dal suo canto, come sempre, è rimasta impassibile, senza dare alcuna importanza. Ecco tutti i dettagli.

Il talk show ideato dalla De Filippi è sempre al centro dei riflettori e del gossip, in particolare i suoi protagonisti. Uno di questi, pochi giorni fa, ha lanciato delle frecciatine nei confronti sia del programma che della conduttrice. Si tratta dell’ ex cavaliere di Uomini e donne, Giorgio Mainetti, noto per la sua storia con la dama Gemma Galgani. Ebbene, seppur sia passato qualche anno da quando l’uomo ha deciso, spontaneamente, di abbandonare il programma, le sue critiche continuano a non passare inosservate.

Giorgio, soprannominato ‘Il gabbiano’ per via del suo spirito libero, per la sua classe e per il suo fascino, dopo aver vissuto una storia sia travagliata che coinvolgente con Gemma, ha deciso di stare lontano dal programma che gli ha regalato tanta notorietà. Infatti, dopo Uomini e donne, è tornato alla sua vecchia vita ed suo lavoro da manager. Ha lavorato anche molto sul suo aspetto fisico diventando molto più palestrato tanto da apparire come un vero divo. In realtà, il Mainetti, sarà presto al cinema nella commedia intitolata Uno strano weekend al mare.

Dunque, nonostante la sua vita avesse cambiato direzione, l’ex cavaliere non smette mai di avere un pensiero per il famoso talk, che sia positivo o negativo. Questa volta ha deciso di colpire la conduttrice, Maria De Filippi, in un’intervista a Nuovo Tv, accusandola di voler tenere per sempre Gemma in quanto le fa comodo per gli ascolti. “Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”. Una critica abbastanza pesante non solo per la De Filippi ma anche verso la sua ex compagna.

Dalle sue parole, infatti, pare quasi come se la Galgani fosse plagiata da quelle che sono le decisioni di Maria. Il pubblico più accanito, ovviamente, ha subito preso le difese della conduttrice anche perché Giorgio non è mai stato molto apprezzato per i suoi atteggiamenti ritenuti, molto spesso, ampollosi. Inoltre, pare proprio che non voglia smettere di stare al centro dell’attenzione tanto che si vocifera che possa diventare un nuovo concorrente del Gf Vip 7. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

