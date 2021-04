Uomini e Donne, Il grande ritorno dell’ex Dama che confessa: “Ora vi dico la verità sul famoso cavaliere. Mi ha tradita. Gemma aveva ragione”

Barbara De Santi ha lasciato Maurizio Guerci in seguito a un tradimento e adesso potrebbe fare ritorno a Uomini e Donne. La scintilla tra i due è nata dopo che il cavaliere ha lasciato il dating show di Maria De Filippi in seguito alla fine della sua relazione con Gemma Galgani. Ha scelto due donne che sempre sono state in contrasto tra loro ma a detta della De Santi col suo rientro potrebbero diventare amiche, ora che sono state tradite dallo stesso uomo. E’ da vedere come reagirà la 71enne che è rimasta devastata dalla fine della sua storia con il Guerci e che da quel momento ha preso solo batoste.

La scoperta del tradimento di Maurizio Guerci è avvenuta poco prima di Pasqua. Evidentemente le feste con lui non sono di buon auspicio dal momento che anche con Gemma la relazione è terminata nel periodo di Capodanno. La modalità è stata la stessa: l’uomo non ha risposto alle telefonate delle due donne per intere ore. La differenza sta nel fatto che Barbara De Santi è potuta andare a casa dell’ex cavaliere di Uomini e Donne e controllare cosa stava succedendo, scoprendo così la presenza di un’altra donna insieme a lui. Ecco cosa ha raccontato a Il Giorno.

“Mercoledì 31 marzo l’ho chiamato ripetutamente a partire dal tardo pomeriggio e lui non ha mai risposto, nemmeno ai miei messaggi Whatsapp. Ho pensato che si fosse sentito male, così ho preso l’auto e, visto che abitiamo vicino, sono andata sotto casa sua. Dal timore per un suo possibile malore sono passata alla rabbia quando ho visto un’auto non sua parcheggiata nel posto che generalmente lui cedeva a me quando andavo a trovarlo. Si vedeva chiaramente che era l’auto di una donna. Ho citofonato perché volevo esserne certa ma lui non ha risposto. ” ha detto Barbara De Santi.

Solo il giorno dopo ha potuto affrontare Maurizio Guerci: “Sono tornata a casa furibonda e l’indomani, che dovevamo vederci per organizzare la Pasqua assieme, l’ho messo all’angolo con una raffica di domande e lui ha confessato. Però dice che è successo solo perché avevamo litigato tre giorni prima e che comunque lui ama me”. Un amore che non viene dimostrato quando la donna decide di perdonarlo e di passare ugualmente le festività insieme a lui: “Ha detto di essere innamorato di me, ma non poteva lasciare l’altra perché aveva fatto la spesa! Io mollata per una spesa di Pasqua”.

Insomma, una vera e proprio delusione per Barbara De Santi, che aveva approfittato dell'uscita di Maurizio Guerci da Uomini e Donne per contattarlo privatamente e poterlo conoscere meglio. Un interesse il suo che era nato già dai tempi della relazione con la sua acerrima nemica, Gemma Galgani. Ma l'ex cavaliere non perde il suo vizio e si districa tra una donna e l'altra nascondendosi dietro il suo sguardo impassibile. "Ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma e ora la mia. Io mi fidavo davvero di lui e credevo seriamente in questa storia" conclude la De Santi che adesso è pronta a mettersi nuovamente in gioco.

