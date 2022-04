Uomini e Donne, il triste annuncio: Gemma Galgani ha le ore contate. Ecco perché non la stiamo più vedendo. Fan distrutti

Nelle ultime ore arieggia una brutta notizia per i fan di Uomini e Donne. Una dama molto amata potrebbe lasciare a breve il programma. Scopriamo di chi si tratta. Nel longevo programma di Maria De Filippi tanti sono stati i protagonisti tra cui corteggiatori, tronisti/e, cavalieri e dame. Pare proprio che una di queste dame non farà più parte di Uomini e Donne nonostante sia, ormai, un volto noto e amato dai telespettatori.

Precisamente si tratta di una dama del trono over e i motivi della decisione sono molteplici. La protagonista in questione fa parte del programma di Uomini e Donne da tantissimi anni ricoprendo il ruolo di corteggiatrice/ dama e, per tale motivo, se davvero venisse ‘fatta fuori’, i fan sarebbero molto dispiaciuti poiché affezionati al personaggio oltre che alla persona dolce e sensibile che si è dimostrata. Ma allora di chi parliamo?

Si tratta della ‘star’ Gemma Galgani, nota per la sua relazione con Giorgio Mainetti, i suoi imperterriti litigi con Tina Cipollari e i suoi ritocchini estetici. Il tutto sempre sotto le vigili telecamere dell’amatissimo programma di Uomini e Donne. Stando a delle indiscrezioni di Nuovo tv, la dama potrebbe essere ‘fatta fuori’ a breve. Addirittura si sarebbe già pensato al nome della persone che potrebbe sostituirla e sarebbe proprio una sua cara amica.

La ‘prima dama’ di Uomini e donne potrebbe diventare Ida Platano, anch’ella volto ormai noto del programma ed ex compagna del cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri. Molto probabilmente si è pensato a Ida perché anche lei, molto spesso, è al centro di accese discussioni e battibecchi anche con la stessa Tina Cipollari. “Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. E’ evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà a lungo in tv per sempre.” Sono queste le parole dichiarate dalla rivista”.

Parole che, appunto, non state confermate da nessuno, né dai diretti interessati né dalla padrona di casa Maria De Filippi. Si tratta solo di supposizioni. Motivo per il quale i fan sperano che si continui a trattare solo di questo e non di fonti certe. Gemma, nonostante il suo carattere un po' fumantino e i suoi sketch, talvolta fuori luogo, resta sempre un personaggio molto amato e richiesto nel programma.

