uomini-e-donne,-in-studio-sossio-e-ursula-e-il-web-massacra-ursula:-“sei-…”

Nel corso dell’ultima puntata di ieri di Uomini e Donne, sono tornai in studio due ex protagonisti del trovo over. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ovviamente in qualità di ospiti. La loro storia ha appassionato tutti i telespettatori, visto che dopo una conoscenza piuttosto turbolenta all’interno dello studio, i due hanno lasciato insieme il programma e sono andati a convivere, diventando anche genitori di una bambina di nome Bianca.

Grande fratello vip, Maria De Filippi ospita in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Maria De Filippi è stata ben lieta di accogliere la coppia in studio che hanno così raccontato e reso tutti partecipi della loro storia. Pare che Sossio si sia tanto commosso ancora prima di entrare in studio, anche per il fatto che da li a breve avrebbero annunciato a tutti quanti le nozze. Li, dove tutto ha avuto inizio, Sossio e Ursula hanno così annunciato che a breve diventeranno marito e moglie. Ursula è apparsa davvero in grande forma, tanto che alcuni sui social hanno sottolineato che sarebbe addirittura irriconoscibile rispetto a prima.

I due annunciano il matrimonio, il popolo del web accusa Ursula di essere ricorsa al chirurgo

Anche Maria De Filippi avrebbe fatto i complimenti alla Bennardo. Il popolo del web però sembra essersi ribellato contro Ursula, sottolineando come sia effettivamente diverso rispetto a prima. Qualcuno sembra che l’abbia anche accusata di essere ricorsa ai ritocchini, ancora prima che venisse al mondo la piccola Bianca, ed oggi ancora di più. In molti sembra l’abbiano accusata di aver fatto dei ritocchini sul viso.

Piovono commenti sui social

Ad ogni modo, Ursula così come prima anche oggi ha smentito. “Ma io non capisco perché ridursi così, Ursula è veramente una bella donna. Cambiare il viso così, rovina solamente”, “Mamma mia Ursula tutta rifatta”, “Ursula ha litigato con il chirurgo”, “La vedo diversa”, “Ursula è irriconoscibile”. Sono questi alcuni dei messaggi che sono apparsi sui social proprio mentre quando Ursula si trovava in studio. Ursula ha smentito il fatto di essere ricorsa al chirurgo ma effettivamente non sappiamo se effettivamente questo sia vero o meno ma è chiaro che ognuno può fare ciò che vuole.

Sossio racconta la sua nuova vita

Ad ogni modo, i due all’interno dello studio di Uomini e Donne sembra abbiano rivissuto tutto quello che è accaduto, hanno parlato di alcuni problemi economici in casa e di una crisi che purtroppo c’è stata la scorsa estate. “Lavoro in un distributore di benzina, non ci credevano che io stavo là. Qualcun’altro in modo poco educato mi ha preso in giro. Dicono: ‘uno che è stato a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip sta a fare il benzinaio?’ E qual è il problema? Si pensano che andando in tv si diventa ricchi”. Questo quanto aggiunto da Sossio.