Uomini e Donne, incredibile colpo di scena. Samantha bacia Bogdan e la coppia lascia il programma insieme. Fan increduli

Finalmente torniamo alle anticipazioni di Uomini e Donne, grazie alle talpine del Vicolo delle news. Vediamo quindi cosa è successo nella registrazione di ieri di Uomini e Donne. Gemma aveva lasciato il suo numero ad un signore di nome Antonio che le aveva già palesato il fatto che tra loro ci può essere solo un’amicizia. Oggi fanno vedere un video post-puntata dove la dama torinese si lamenta di Tina perchè a causa sua tutti gli uomini scappano e pensano che lei sia interessata solo all’aspetto sessuale di un rapporto, mentre di Antonio dice di essere rimasta male dalle sue limitazione imposte.

Al centro studio Gemma si siede con Aldo. Lei dice che lo sta frequentando in amicizia mentre lui no, vuole qualcosa di più. Ieri si sono visti ed hanno guardato la puntata di Amici insieme, hanno avuto anche un’intimità che ha incluso il prendersi la mano e l’abbraccio. Poi lui le ha detto che andare avanti ad Uomini e Donne non è il caso anche per non farla attaccare più dagli opinionisti, ma lei si è messa a piangere perchè dispiaciuta, questo fa sperare lui che allora possa nascere qualcosa tra di loro. Gianni e Tina dicono che piange solo perchè ha paura di rimanere sola senza più corteggiatori.

Si prosegue con Samantha che fa l’esterna con Alessio. I due si sono ritrovati dopo gli allontanamenti delle volte scorse (il corteggiatore nella scorsa puntata non si è presentato in esterna e lei ha pianto molto a causa sua). Lui ammette di averla messa un po’ alla prova per avere delle conferme da lei, decide poi di fare una videochiamata con il papà per presentargliela e darle così una sicurezza in più sul suo percorso a Uomini e Donne.

Poi parte l’esterna di Bogdan, fanno karaoke insieme perchè lui sbirciando i social ha capito che a lei piace molto. Alla fine Samantha stacca le telecamere e in studio apprendiamo che si sono baciati. Lei finalmente è convinta di piacergli. Alessio si infuria, non la fa nemmeno parlare per quanto è arrabbiato, lei però gli fa capire che deve fare il suo trono per fare una scelta onesta alla fine del suo percorso ad Uomini e Donne.

Lui non riesce a comprenderla. Maria chiede alla tronista con chi vuole ballare, Alessio la toglie d’impaccio dicendo che può ballare con il rivale perchè tanto lui non ne ha voglia, Samantha ammette che comunque avrebbe scelto di ballare con Bogdan e dice ad Alessio che magari potranno ballare al ballo successivo ma lui risponde “Se me va sennò balli da sola”. Tra Amodio e Francesca le cose stanno procedendo. Lui è un po’ geloso del fatto che lei spesso per lavoro va fuori città, vorrebbe accompagnarla ma lei non vuole e pretende che lui si fidi. Probabilmente usciranno molto presto mano nella mano da Uomini e Donne. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, incredibile colpo di scena. Samantha bacia Bogdan e la coppia lascia il programma insieme. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.