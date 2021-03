Uomini e Donne, incredibile. Smascherato l’inganno di Gemma. Maria una furia: “Hai sbagliato. non me lo aspettavo da te”. Fan sconvolti

come riportato da primadonna.it Ecco alle anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, raccontate dalle talpe del Vicolo delle news. La puntata di oggi si apre con Gerò al centro dello studio. Per lui Scendono due ragazze ma lui tiene solo Lara. Il cavaliere inoltre mostra interesse anche verso la tronista Samantha che ha avuto bei commenti su di lui durante la sfilata dell’ultima puntata. Anticipazioni fanno sapere che i due usciranno insieme nelle prossime puntate, una cosa fuori dagli schemi della trasmissione.

La Puntata di Uomini e Donne continua con Gemma che si siede al centro con Cataldo. Lei lo ha invitato a casa sua a mangiare e poi si sono messi sul divano, lui è stato molto “spinto” in quanto più volte si è avvicinato, si è appoggiato con la testa sulle sue gambe e lei più volte lo ha respinto, poi lei dice che lui le stringeva la mano troppo forte, infine ha insistito per dormire da lei anche sul divano ma lei ha sempre rifiutato.

In puntata lui dice che l’ha voluta mettere alla prova per vedere la sua serietà perchè non gli piace la donna che al primo appuntamento si concede come ha visto fare altre volte ad Uomini e Donne. A Gemma questi giochini non piacciono, ma Gianni la attacca perchè secondo lui Gemma è finta e sta mentendo per portare avanti il gioco solo per visibilità. In realtà a lei non piace e dovrebbe dirlo chiaramente. Maria chiede alla torinese se stasera si vedranno, lui risponde che ha il treno ma se lei vuole può rimandarlo per stare insieme, Gemma però risponde che non ha l’umore giusto per farlo.

Poi si siedono al centro dello studio di Uomini e Donne Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Angela ha detto che ci sono stati dei baci appassionati e per lei è stato un colpo di fulmine. Lui è uscito anche con Federica e si è trovato bene ma non c’è stato nulla. Stasera uscirà con Elisabetta. Maria chiede ad Angela se le sta bene e lei dice che anche se le scoccia lo accetta. La ragazza è molto dispiaciuta ma tutti la attaccano perchè dopo solo una uscita non dovrebbe esserlo. Maria la difende e se la prende anche con Gemma: “Anche tu Gemma, sempre attaccata all’amore, però lei sta per piangere e tu applaudi”

Elisabetta esce anche con Alessandro che a sua volta esce con Maria, ed è proprio Alessandro a dire che vuole uscire con lei stasera ma lei rifiuta per uscire con Luca e così lui si riversa su Maria che però non vuole essere la seconda scelta quindi si apre un dibattito sulla questione. Si passa a Giacomo di cui si è parlato poco durante le ultime puntate di Uomini e Donne. E’ solo intervenuta Martina dicendo che è rimasta male che lui non l’abbia portata in esterna, lui ha spiegato che la trova troppo aggressiva nelle reazioni ed esagerata visto che si conoscono da poco, lei ha chiarito che è il suo carattere e se le darà modo glielo dimostrerà e forse lui la capirà meglio. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

