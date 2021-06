Uomini e Donne, Jessica Antonini sull’ex Davide Lorusso: “Lui è gay”

La storia tra Davide e Jessica è finita

Nella scorsa stagione televisiva del Trono classico di Uomini e Donne si è formata una coppia nel giro di poche settimane. Stiamo parlando di quella composta da Jessica Antonini e Davide Lorusso. Purtroppo il loro fidanzamento è durato solo pochissimi mesi e nell’ultima settimana sono volati dei stracci tra i due. L’ex tronista è stata molto dura con l’ex corteggiatore, confidando di essere stata lasciata di punto in bianco.

Addirittura su Instagram ha condiviso lo screen di un messaggio privato ed ha anche parlato di problemi nell’intimità. “C’erano dei problemi anche nella nostra intimità. Ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po’ di pazienza. Non voglio aver alcun contatto con lui“, ha detto l’ex volto del dating show di Maria De Filippi.

Le pesanti insinuazioni dell’ex tronista

Nella giornata di lunedì, però, l’ex tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini ha sganciato una vera e propria bomba sull’ex fidanzato Antonio Lorusso. Intervistata nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo, nella copertina della rivista diretta da Riccardo Signoretti si legge: “Ho chiuso con Davide, lui non lo sa, ma è gay“.

Infatti il direttore del settimanale ha scritto: “Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi. Un racconto da non perdere, in edicola sul prossimo numero di NUOVO“. (Continua dopo il post)

Le dichiarazioni di Davide prima della conclusione della storia con Jessica

Prima che il fidanzamento con Jessica Antonini finisse, l’ex corteggiatore Davide Lorusso ha dichiarato cosa lo ha colpito di lei. In primis perché la sua storia è molto intensa e profonda. Dalla prima esterna lui è rimasto catturato dal fatto che, pur essendosi mostrata molto forte e a tratti con un carattere aggressivo, con lui tirava fuori il suo lato più dolce, femminile e sensibile.

“E questo mi piace tantissimo. A Uomini e Donne è scattato qualcosa. Sì, lei è una madre è vero. È sicuramente una situazione nuova, ma non mi spaventa né mi preoccupa. Nel momento in cui arriverò a innamorarmi di Jessica, sarà una naturale conseguenza amare suo figlio perché è parte di lei. Jessica mi ha fatto capire e traspare che non ha bisogno di un’altra persona che pensi a suo figlio, perché lei sa benissimo badare a se stessa e a lui. Vuole un complice e un compagno, quindi non sono assolutamente preoccupato, anzi la vedo come una cosa positiva anche per me”, ha riferito il ragazzo.