uomini-e-donne,-jessica-e-davide-si-sono-lasciati?-gli-indizi-parlano-chiaro

Jessica e Davide di Uomini e Donne si sono lasciati? Da settimane si rincorrono sui social voci di rottura tra i due, ma continua a non arrivare l’annuncio ufficiale. La coppia, o ex tale, non ha ancora comunicato ai fan di aver messo la parola fine alla loro storia, per cui non si può ancora dare per certo. Eppure, gli indizi da Instagram conducono tutti verso un’unica direzione: è finita tra Jessica Antonino e Davide Lorusso. Che sia una rottura temporanea o definitiva solo il tempo lo dirà, magari è per questo che stanno temporeggiando nel renderlo pubblico e ufficiale. Non è detto infatti che sia un addio definitivo, potrebbe essere un periodo di crisi e tutto si risolverà.

Per il momento è più facile credere che non stiano insieme anziché il contrario. Jessica Antonini su Instagram ha scritto un paio di sfoghi nella notte. Due pensieri condivisi tra le storie di Instagram e scritti di suo pugno. Non si è affidata a immagini e aforismi trovati in rete, ma alle sue sensazioni. L’ex tronista di Uomini e Donne in un primo momento ha scritto che ciò che si trascura diventa di qualcun altro. Già questo potrebbe bastare come campanello d’allarme sulla fine della storia con Davide Lorusso, che ha scelto a Uomini e Donne dopo aver avuto un vero colpo di fulmine.

Se a qualcuno non dovesse bastare, a distanza di poche ore è arrivato un secondo sfogo. Stavolta Jessica ha scritto: “Alla fine è tutto qui. Mi conosco. Non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida… O gela… O brucia”. Anche stavolta le sue parole sembrano riferirsi alla storia con Davide, che la starebbe trascurando. Dalle parole di Jessica pare di capire dunque che il rapporto si sia raffreddato tra loro, portandoli a dirsi addio. O almeno a prendersi una pausa, in attesa di tempi migliori.

Oltre a questi messaggi dell’ex tronista, ci sono altri due indizi. Jessica e Davide non si seguono più su Instagram. Infine, come riporta Isa e Chia, a una fan che le avrebbe detto di essersi salvata lei avrebbe risposto con un “Lo puoi dire forte”. Tutti indizi che confermano i dubbi del Web nati già qualche giorno fa.