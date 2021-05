Uomini e Donne, Jessica: è finita con Davide? E su Corona e Germano…

È già finita tra Jessica Antonini e Davide Lorusso? La coppia nata a Uomini e Donne non è arrivata alla rottura! A chiarire questa situazione in modo definitivo ci pensa l’ex tronista, attraverso un’intervista su PiuDonna. In particolare, in questi giorni sono nati diversi rumors su Jessica, che a Milano Marittima si è riunita con altri ex partecipanti del programma. Tra questi è stato possibile notare gli ex cavaliere Simone Bolognesi e Germano Avolio. L’assenza di Davide ha generato non pochi sospetti e gli utenti sui social hanno subito iniziato a fare delle ipotesi, che per la Antonini sono davvero assurde.

Già qualche ora sul suo account social aveva smentito ogni cosa, ma ora decide di fare anche delle precisazioni. Non c’è nessuna relazione tra Jessica e Germano. Entrambi ci tengono a negare questa ipotesi. Coglie l’occasione per ammettere che, durante il suo percorso nel programma, Avolio le piaceva molto. Tra loro non c’è mai stato niente, anche perché l’ex cavaliere ha poi lasciato la trasmissione per seguire Valentina Autiero. Non solo, ormai Jessica era completamente innamorata di Davide. Ora si sono ritrovati e la Antonini fa sapere che Germano le è stato vicino “giorno e notte”.

Addirittura aggiunge: “Si prende anche cura di mio figlio”. L’ex tronista di Uomini e Donne, come già aveva fatto sapere sui social, sta affrontando un lutto difficile. Una persona a lei cara ha perso la vita qualche giorno fa e Germano le sta mostrando tutto il suo appoggio. “Però con Germano passiamo le notti intere a chiacchierare e mi ha consolata tantissimo”, confessa Jessica. Dall’altra parte, Avolio rivela di non essere single. Entrambi sono impegnati e c’è “solo tanta complicità”.

Ma che fine ha fatto Davide Lorusso? La Antonini fa sapere che l’ex corteggiatore ha ripreso a lavorare a Como e, dunque, non può essere presente a causa degli orari di lavoro. Simone Bolognesi lo aveva invitato a questa reunion, ma lui è stato costretto a rifiutare. A questo punto, precisa che “non c’è alcuna crisi”. Non ama pubblicare Stories per lui su Instagram. Lo fa, ma senza mostrarlo troppo. Infatti, quando condivide le canzoni, inserisce sempre un tag in piccolo.

Jessica Antonini non può non parlare del suo rapporto con Fabrizio Corona. Più volte, l’ex tronista ha preso le difese dell’ex re dei paparazzi. Sono comparsi anche insieme come testimonial di un brand. Ma Jessica precisa e sottolinea che tra loro c’è solo un’amicizia. Se fosse stata single si sarebbe proposta: “Ma io non sono mai una delle tante”. Dunque, è convinta che, anche se non fosse fidanzata, non sarebbe la donna giusta per Fabrizio.