Uomini e Donne, la bomba su Ida e Riccardo, non è finita | “Provo ancora sentimenti”

ida-e-riccardo-roberta-Uomini-Donne-Solonotizie24

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri continuano a essere protagonisti della cronaca rosa per via della clamorosa fine della loro relazione nata a Uomini e Donne. L’ex cavaliere, a quanto pare, ha davvero un conto in sospeso con la sua ex compagna Ida Platano tornata come dama al trono over?

I fan di Uomini e Donne hanno davvero creduto che Riccardo Guarnieri questa volta avesse trovato davvero il grande amore tra le braccia di Roberta Di Padua, ma ancora una volta l’amore in men che non si dica si trasforma in polemica e in uno scontro che ha deluso la dama nel profondo.

La stessa Roberta Di Padua, intervistata dal Uomini e Donne magazine, si è detta delusa dal fatto che durante il confronto con Riccardo negli studi lui abbia dato peso ai pettegolezzi, mettendo in secondo piano l’amore che l’uno provava nei confronti dell’altra.

ida-e-riccardo-roberta-Uomini-Donne-Solonotizie24

“Provo ancora un sentimento”

È finita davvero tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, nel peggiore dei modi e negli studi di Uomini e Donne, con Ida Platano presente in studio.

Durante l’intervista rilasciata al magazine del programma, Roberta Di Padua parlando dell’ex compagno dichiarando: “Provo ancora un sentimento forte per lui e credo che se l’ultimo nostro confronto fosse andato in maniera diversa, saremmo in un’altra situazione. Oltre ai sentimenti, però, c’è anche tanta delusione, non mi fido più di lui”. L’ex dama di Uomini e Donne ha poi concluso dicendo: “A oggi sarebbe difficilissimo rimettere insieme i pezzi per ricostruire una storia anche se credo che, qualora lo rivedessi, non riuscirei a mantenere il punto, quindi meglio che ciò non avvenga. Riccardo e io siamo sempre stati uniti da una forza invisibile che ci unisce. Un’attrazione ingestibile”.

ida-e-riccardo-roberta-Uomini-Donne-Solonotizie24

Conti in sospeso con Ida Platano

I fan di Uomini e Donne nel vedere la crisi tra Riccardo e Roberta hanno subito attribuito la colpa a Ida Platano, come se in un certo qual modo il ritorno a Uomini e Donne dell’ex compagna avesse rotto un equilibrio nella coppia.

ida-e-riccardo-roberta-Uomini-Donne-Solonotizie24

Su questo punto di vista, però, Roberta Di Padua non ha dubbi e continua dicendo: “Ida non credo abbia qualcosa di irrisolto nei confronti di Riccardo e, come le dicevo, lo ha ammesso lei stessa in studio”. Infine: “La sua reazione di pancia è stata dettata dal fatto che Riccardo ha messo in discussione anche il suo comportamento nel programma, ripescando una storia risalente a tre o quattro anni fa. Per quanto riguarda Riccardo, credo che lui sia ‘fissato’ con Ida e che le porti ancora rancore”.