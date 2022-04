Uomini e Donne, La collaboratrice confessa: “Gemma non è più la preferita di Maria. Ha deciso di sostituirla. Ecco con chi”

Che a Uomini e Donne la signora Gemma Galgani non tenga più banco è una cosa ormai risaputa, ma adesso è intervenuta una voce della redazione a svelare chi è che Maria De Filippi ha puntato come futura protagonista. Negli ultimi periodi la dama torinese ha perso molto spazio all’interno del dating show. Evidentemente i telespettatori si sono stancati dei suoi teatrini e delle relazioni terminate tutte allo stesso modo. Anche il cavaliere più innamorato e apparentemente perfetto è stato allontanato con una scusa, il che rende evidente che la donna sia più interessata a rimanere in centro studio che a trovare l’amore.

Maria De Filippi ha dovuto concederle moltissimo per rendere contento il suo pubblico, divertito dalle disastrose avventure di Gemma Galgani. Ogni puntata iniziava con lei, con la sua sfilata e con le esterne con i cavalieri. Ma adesso sembra che finalmente la presentatrice potrà volgere lo sguardo verso nuovi protagonisti. Nelle ultime settimane sempre più tempo viene concesso alle dame e ai cavalieri più anziani. Mentre i giovani si affannano per ottenere le attenzioni, litigando e accusandosi a vicenda, raggiungendo gli apici del trash, i più anziani sembrano più genuini e divertenti.

Impossibile non tifare per una nonnina in cerca dell’amore. Non è mai troppo tardi per darsi una possibilità, ed è questa che Uomini e Donne concede ai suoi protagonisti, anche quando sono ottantenni. E la prima signora giunta in studio è la Pinuccia, che subito si è distinta per il suo caratterino. E’ lei la dama che potrebbe essere designata per prendere il posto di Gemma Galgani. Non solo per la simpatia di Maria De Filippi, che prende sempre le sue difese, ma anche e soprattutto per l’antipatia di Tina Cipollari. L’opinionista ha spostato tutti i suoi scherzi verso la signora, con la quale litiga sempre di più.

Ormai Gemma Galgani viene dimenticata ogni puntata di più, mentre Pinuccia, con la sua Vigevano e il suo Alessandro, viene inquadrata un momento sì e l’altro pure. E mentre Tina Cipollari la accusa e sembra non sopportarla, Maria De Filippi sembra scattare davanti alle lacrime della dama e più volte è scesa dalle sue amate scale per consolarla. Una persona facente parte della redazione di Uomini e Donne ha parlato con il settimanale Nuovo Tv e ha svelato il motivo della simpatia della presentatrice nei confronti della dama: “Maria la difende perché rivede in lei sua madre, che ha perso sei anni fa all’età di 88 anni”.

Pinuccia piace anche al pubblico di Uomini e Donne, che non apprezza gli attacchi di Tina Cipollari nei suoi riguardi. Il suo amore per Alessandro è nato sin dalla prima puntata, le loro esterne ci hanno fatto sognare, e la signora è diventata ancora più simpatica da quando il cavaliere l’ha rifiutata. Adesso in molti la guardano nella speranza che giunga un altro uomo per corteggiarla. Non soltanto Pinuccia, le telecamere del dating show si puntano sempre di più anche su Ida Platano e attualmente il ritorno di Riccardo Guarnieri, suo ex, ha incuriosito moltissimo i telespettatori.

