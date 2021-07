uomini-e-donne,-la-confessione-di-un-corteggiatore:-“ho-avuto-problemi-seri”

Non è stato un periodo semplice e si sta piano piano riprendendo: ma il peggio sembra essere passato.

A parlarne è Uomini e Donne Magazine: uno dei corteggiatori della nota trasmissione di Maria De Filippi avrebbe avuto qualche serio problema di natura privata.

Certo, gestire la pressione della notorietà non è facile, specie quando si tratta di una fama acquisita in fretta e senza aver alcun background familiare o professionale che la giustifichi. Può travolgere e fare male, come è successo in questo caso. Ma c’è dell’altro.

Il corteggiatore confessa: “Ho avuto un po’ di problemi…”

Stiamo parlando di Matteo Ranieri. Dopo la rottura con Sophie Codegoni, Matteo è stato avvistato più volte a Roma. Intervistato, ha raccontato a sorpresa di essere sceso da Genova nella Capitale per seguire il Festival della Filosofia, spiegando i motivi della sua passione

Ho avuto un po’ di problemi qualche anno fa con l’ansia. Mi sono ritrovato più volte a interrogarmi su senso della vita, soprattutto dopo la morte di mia nonna. Nei libri di filosofia ho trovato un po’ di serenità.

Un periodo difficile, come dicevamo, quello che Ranieri ha vissuto dopo la conclusione del reality show. La storia d’amore con Sophie è finita molto presto e probabilmente il colpo accusato è stato forte.

Matteo si è rituffato nella vita di sempre, senza particolari guizzi non fosse per le voci ed i pettegolezzi che lo rincorrono e che parlano sempre di una sola cosa: Sophie.

E’ un periodo sereno, se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista. In tanti mi scrivono per via delle voci che circolano in merito a Sophie ed alla sua situazione sentimentale

A fargli compagnia in questo periodo c’è però un amico fedele, che non lo ha mai abbandonato: il suo cane Tyler.

