Uomini e Donne, La Dama cacciata dalla redazione sbotta: “Hanno cancellato le scene, sono stata calunniata. Ecco la verità”

Oggi per la rubrica dedicata al mono di Uomini e Donne abbiamo con noi Elena, la Dama over che ha frequentato per un breve periodo Biagio, ma che poi è stata fatta fuori proprio a causa, probabilmente, di alcune dichiarazioni di quest’ultimo, Conosciamo quindi la sua verità.

Ciao Elena come stai? è finita la tua avventura a Uomini e Donne…

Bene grazie, ho partecipato a Uomini e Donne perché da circa un anno ero da sola, dopo la fine di una relazione durata più di 10 anni, non riuscendo a relazionarmi più con gli uomini, consigliata da mia figlia decido di partecipare al casting del programma, anche perché mia madre Carolina che ha 91 anni, adora questo programma, lo guarda anche 3 volte al giorno ed è stata lei a farmelo conoscere. Soprattutto lei è stata molto delusa della mia uscita, mi ha detto mia sorella che era felicissima ogni giorno di vedere anche sua figlia nel programma che lei ama tanto.

In tanti si sono accorti della tua assenza del programma ..ci puoi spiegare perché ad oggi non sei più a Uomini e Donne?

Sono onorata che tanti si siano accorti della mia assenza, penso di essere piaciuta a tante donne per il mio modo di essere, per il mio carattere e la mia forza, non ho mai avuto paura di dire ciò che pensavo, non ho chinato il capo davanti agli opinionisti, come fanno tanti di loro. Tantissime persone mi contattano sui social chiedendomi di ritornare in trasmissione. Perché non sono più a Uomini e Donne? Penso che questa domanda debba essere posta alla redazione. Io penso che la causa sia una registrazione di cui poi sono stati tagliati i pezzi , dove venivo chiamata in causa da Maria per dire la mia su della parole che aveva detto Biagio ad una donna al centro studio.

Quando dico a Biagio che ogni volta ad ogni dama venivano dette sempre le stesse parole, lui mi attacca dicendo che ero una falsa, che secondo lui il mio amico di cui gli avevo parlato era il mio uomo. Tengo a precisare che sono stata io, proprio perché non ci trovavo nulla di strano a raccontare a Biagio di questa amicizia, nata perché condividevo con questa persona la passione del cinema e del teatro. Inoltre aggiunge anche che questo uomo con cui avrei una storia mi manterrebbe anche. Credimi , ho sempre mantenuto io i miei figli con il mio lavoro, ho fatto la manager in una grossissima azienda energetica, ho lavorato sodo per tantissimi anni, svegliandomi anche alle 4 di mattina per prendere aerei ed essere presente nelle città dove avevo delle responsabilità a livello commerciale.

Ero sempre in giro per l Italia. Sono stati anni difficili , dove accettavo il sacrificio del lavoro solo per garantire un futuro ai miei figli. Ho fatto una bella carriera , anche perché sono sempre stata una donna molto dinamica e concreta! I miei genitori mi hanno trasmesso dei grossi valori per cui credimi mai accetterei di farmi mantenere da qualcuno o ad accettare regali da persone che non appartengono alla mia sfera familiare. Sono stata attaccata, inoltre, per il fatto che tutti gli outfit che mettevo in trasmissione mi venivano regalati da qualcuno, per fare sponsorizzazione. Ho chiarito in trasmissione che il 90% di ciò che indossavo era di Zara, e questo la redazione lo ha potuto verificare, perché ogni volta i capi che io portavo venivano stirati dalla loro sartoria.

Poi dopo gli attacchi di Biagio è intervenuto anche Armando, confermando che a Napoli giravano voci di un mio legame con un uomo. Tutte bugie. La verità è che i due che fanno finta di litigare, invece penso che abbiano un accordo… li ho soprannominati il gatto e la volpe. Armando ha solo aiutato Biagio perché voleva che tutti pensassero che io stessi mentendo. Perché volevano che uscissi dal programma! Perché , ovviamente, una delle regole della trasmissione è quella che nn devi avere nessuna relazione fuori dal programma. Tengo a precisare che io vivo ancora con mia figlia, che io a differenza di Biagio e Armando, vivo a Napoli città, Biagio vive in provincia a Giugliano ed Armando vive a Ponticelli, quindi lontani da dove io vivo, stesso in trasmissione ho chiesto di portarmi le prove di ciò che affermavano.

Credimi li per li sono rimasta malissimo, perché conoscendo la mia innocenza, capivo che quello che dicevano era solo una grande calunnia. Ed è quello che ho scritto alla mia referente della trasmissione quando è finita la registrazione. Quando sono rientrata in camerino sono scoppiata a piangere, perché mi faceva schifo essere stata oggetto di calunnia. E poi sempre nella registrazione che è stata cancellata, anche Gianni è intervenuto a loro favore dicendo che adesso forse lui capiva il motivo per cui non avevo baciato mai nessuno, perché stando con un altro uomo stavo salvaguardando la mia relazione. Ma ti rendi conto? Nessuno si è posto il problema… che forse forse se non avevo baciato nessuno era perché non ho mai provato nessun tipo di attrazione per nessuno, sono una donna perbene per cui riesco a baciare solo l’ uomo che mi fa provare qualcosa, E credimi Francesco da quando mi sono lasciata non ho più baciato e ho avuto rapporti sessuali con nessun uomo.

Io cerco l’ amore, cerco l’ uomo della mia vita, cerco l’ uomo con cui condividere le nostre passioni comuni. Sono una donna che non si accontenta , o devo trovare l’uomo che mi faccia di nuovo perdere la testa oppure preferisco stare da sola, tanto sono indipendente e ho un mio reddito. Comunque, dopo qualche giorno mi chiama la mia referente e mi dice che al momento non era più prevista la mia partecipazione al programma. Devo essere sincera non ho capito se si sono arrabbiati del messaggio che avevo scritto alla referente o in fondo poi hanno creduto al gatto e la volpe. Devo essere sincera sono rimasta male, avevo iniziato un percorso, dove stavo cercando di mettermi in discussione, dove ero certa che prima o poi sarebbe sceso dalla passerella l’uomo giusto. Anche perché a differenza di ciò che hanno detto i 2 tronisti io esco solo con amici. Le mie amiche potrebbero confermare la mia verità, non la calunnia di quei due.

Ti sei relazionata con due cavalieri del parterre maschile: Biagio e Stefano. Partendo da Biagio come mai non hai accettato l’esclusiva dato che la frequentazione era partita bene ? Com’é terminata la vostra relazione? Cosa ti ha spinto a conoscerlo? Poi esci con il cavaliere Stefano che voleva il tuo numero da tempo .. com’é andata e perché ci sono state sempre polemiche con chi ti frequentavi?

Sono uscita con Biagio, ma molto presto mi sono accorta che era un gran bugiardo. E poi eravamo due persone completamente diverse. Sono certa che sia lui che Armando abbiano la doppia vita. Inoltre, se vai sul suo profilo social potrai verificare che è lui che fa sponsorizzazione su abiti e scarpe. Sono certa che Biagio non sia li per cercare l’amore, lui sta lì da tantissimi anni ed ha capito bene come muovere i fili e come manovrare le donne. Lui vuole solo pubblicità, nn cerca l’amore. Inoltre dice di essere comproprietario di un caseificio … anche questa bugia, perché fa l’ escavatorista, e consegna mozzarelle .

Ecco dopo qualche uscita, mi sono resa conto che era nu “piatt vacant” ( piatto vuoto) come si dice a Napoli, e poi ti ripeto la mia estrazione anche a livello culturale è molto diversa. Infatti all’ inizio non avrei mai pensato di poterci uscire, poi lui mi ha avvicinata più volte, mi ha chiesto il numero ed io mi sono detta che forse non dovevo avere tanti pregiudizi per trovare l’amore. Non ho accettato l’esclusiva da lui, perché ho sempre avuto il dubbio che lui stesse recitando una parte, ed infatti lui poi mi ha chiesto l’esclusiva perché gli avevo anticipato che partecipando alla trasmissione avevo voglia di conoscere più persone per poi decidere. Il furbo aveva calcolato tutto … in effetti io avevo solo fatto il suo gioco.

Anche Stefano stessa storia, non mi ha mai convinta, però lui è stato molto insistente ed allora mi sono detta forse ci dovrei uscire e conoscerlo prima di escluderlo e così ho fatto. Sono stata attaccata di essermi messa d’ accordo con lui? Tutto falso. La verità è che l’ unica sera in cui sono uscita con lui … ha incominciato ad elencarmi tutto ciò che aveva e tutti i lavori che faceva, dicendomi anche che era un buon partito! Ecco tutte queste parole mi hanno fatto capire che anche in questa occasione avevo incontrato un altro bugiardo e poi anche lui mi ha dedicato subito canzoni sull’ amore. Ecco Stefano si è rivelato un Biagio secondo, furbo e bugiardo!

Gianni e Tina. Gli opinionisti Spesso intervenivano in merito alle tue storie, che idea ti sei fatta di loro?

Mi è dispiaciuto tanto di essere stata attaccata da Tina, ho grande stima di quella donna, anche perché su quasi tutti ha sempre indovinato. Lei è sempre stata la voce di tanti telespettatori. Forse io non sono stata in grado di recitare come fanno gli altri. Io a differenza degli altri ho sempre risposto agli opinionisti non avendo paura di mettermeli contro. Tina mi ha fatto tanto sorridere e nonostante gli scontri che ho avuto con lei l’ammiro e la stimo tantissimo. Mi dispiace che anche lei abbia pensato male di me, anche perché io sono stata più di 4 mesi e non ho accettato tutti i numeri di telefono, sono uscita con pochi uomini e quindi come ha potuto accusarmi che facevo di tutto per stare al centro? Tantissime donne o uomini escono con chiunque pur di stare al centro.

Io ho sempre selezionato. Gianni mi ha deluso, lui va molto a simpatia ed antipatia, lui stravede per Ida, a lui piacciono quelle che piangono sempre, perché pensa che le lacrime siano sinonimo di sincerità. Io non avrei mai potuto piacere a Gianni, perché io sono troppo viscerale, e le lacrime quando posso cerco di nasconderle e cerco di piangere quando non sono vista. Ecco penso di essere molto diversa rispetto alle persone con cui si sono relazionati Tina e Gianni, forse per questo non mi hanno capita. Tanti, specialmente i “tronisti” che stanno da anni, quando parlano non sono se stessi, dicono frasi che sanno che fanno colpo al pubblico. Io non ho mai ragionato così. Io sono sempre stata me stessa. Io ho sempre detto ciò che pensavo

Cosa cambieresti dal tuo percorso? Uomini e donne cosa ti ha fatto capire ? Lo rifaresti?

Il mio percorso è stato molto lineare. Non potrei cambiare nulla, perché io sono questa! Non riesco mai a finire di contare sino a 10.

Perché non credevano che tu eri lì per trovare l’amore, perché insistevano sull’altro uomo?

Forse quando ho partecipato non ho capito che c’erano tanti volponi e che avrei dovuto fare attenzione all’ invidia, che certamente è un sentimento che non mi appartiene. Li c’è tanta invidia tra i partecipanti. Purtroppo, anche in questo caso essere una bella donna mi ha penalizzato perché tutti hanno voluto vedere ciò che ero fuori, effettivamente sono una donna vanitosa, ma ho un gran cuore e cerco veramente l’ uomo della mia vita. Per me essere uscita dal programma è stato un fallimento personale, perché avevo posto molto affidamento sul programma per trovare il compagno di vita. Mi ero detta che mi avrebbero guardata gli uomini da tutta l’Italia e sarebbe stato più facile per me trovare un corteggiatore valido. L’unica cosa che manca nella mia vita è l’amore, mi piacerebbe di nuovo svegliarmi la mattina ed abbracciare l’uomo che finalmente starà accanto a me. Vorrei prendermi cura di lui, vorrei coccolarlo e vorrei farmi tante risate con lui. Vorrei non aver nessun segreto … perché i segreti rovinano i rapporti. Io credo tanto nei sentimenti e mi manca amare ed essere amata.

Ritorneresti a Uomini e Donne?

Si certo ci ritornerei, anche perché ho un conto in sospeso con il gatto e la volpe, anche se hanno tagliato il pezzo di registrazione, i presenti compreso il pubblico, forse hanno creduto a quei 2 bugiardi. Ecco in quel momento ero talmente schifata dalla calunnia che non ho saputo metterli a posto. Oggi me li mangerei a quei due e vorrei dimostrare al pubblico che i furbi sono loro. A tal proposito anche Armando se vai sui suoi profili social fa solo pubblicità, non è vero che fa il parrucchiere. Praticamente penso che guadagni sugli sponsor e sulle piccole particine che ha fatto a Gomorra. Lui sta utilizzando Uomini e Donne per guadagnarci, di sicuro non sta cercando l’ amore

Che pensi di Uomini e Donne come programma?

Per quanto riguarda il programma voglio precisare che ho sempre amato Maria De Filippi, ho sempre visto tutte le sue trasmissioni ed ogni volta che entrava in studio per registrare, mi emozionavo perché per me è un mito. Ho sempre amato la sua sensibilità, la sua bravura. Rudy è bellissimo da vicino ed è un grande professionista. Voglio dire grazie a tutto lo staff, bravissimi tutti, che mi hanno accolto facendomi sentire in famiglia. Anche la sartoria , il trucco ed il parrucco veramente tutti eccezionali. Di sicuro dietro agli inganni di qualche tronista, non c’è la produzione. La cosa che mi ripetevano sempre è stata quella di essere me stessa, io forse sono una delle poche che l’ ha fatto.

Chi pensi sia a Uomini e Donne solo per le telecamere?

Delle dame penso che ci marci molto Daniela… molto brava nel parlare, lei sempre uscita con tutti, eppure a lei nessuno l’ha accusata di voler stare al centro della studio. A volte è uscita anche con tre uomini diversi, perché questo le faceva gioco… eppure a lei non hanno detto nulla … solo che era pesante. L’ altra dama, Sara, uguale, esce con tutti , ma poi alla fine non sceglie nessuno. Loro due stanno da una vita in trasmissione quindi sono diventate bravissime nella gestione

Quali protagonisti ti piacciono??

Gemma l’adoro, mi rivedo molto in lei, perché io come lei credo nei sentimenti ed anche io come lei penso che le emozioni non hanno età. Ha un gran fascino ed ha tanta classe. Mi piace tanto Diego, anche lui attaccato molto dagli opinionisti, ed invece lo reputo una persona schietta e sincera, ma la verità è che Armando è bravo, chi si mette contro a lui poi viene messo in discussione. Diego a differenza di Armando non è invidioso e fa il suo percorso fregandosene degli altri. Mi è piaciuto tanto Alessandro l’ex di Ida anche in lui ho visto tante cose belle, ed ho apprezzato la sua sincerità quando ha interrotto il suo rapporto con Ida. Perché illudere se non si provano dei forti sentimenti? I sentimenti sono importanti, per me sono l’essenza della mia esistenza.

A volte penso che sono stata fortunata sul lavoro, ma sulla vita sentimentale sono stata una frana, ho avuto pochissimi uomini, solo cinque. Ho avuto rapporti che sono durati tanto, ma che purtroppo sono finiti perché scoprivo tradimenti. Il tradimento mi ha sempre fatto schifo, io quando sono stata con i miei compagni li ho amati e non li tradivo! Che senso ha tradire!!! Il mio ex compagno , che ho conosciuto dopo il fallimento del mio matrimonio, è stato l’ amore della mia vita, con lui ho provato fortissime emozioni, emozioni che vorrei riprovare, perché la vita non è nulla senza le emozioni. Non mi fido troppo degli uomini.

Dopo Uomini e Donne cosa dovrò fare per trovare l’ anima gemella? L’uomo della mia vita deve amare il mio cuore e la mia testa. Ecco spero che i tronisti tipo Biagio e Armando vengano mandati via dalla trasmissione, oltre ad essere un cattivo esempio di bugiardi. Hanno dimostrato di non volere trovare l’amore, stanno solo prendendo in giro le donne, la redazione ed il pubblico e poi devo essere sincera, hanno anche un po’ stancato, ci vogliono persone diverse, persone educate e non violente nelle espressioni ed a volte anche nei fatti. Spero di faccia pulizia nel programma

