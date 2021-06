Le vicende dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne continuano anche lontano dalle telecamere, gli anta che si sono conosciuti nel corso del programma e che hanno cominciato a frequentarsi per poi porre fine alla conoscenza hanno la possibilità di incontrarsi anche fuori dal dating show di Maria de Filippi e spesso mettono al corrente la redazione di quello che sta succedendo.

Luca Cenerelli: “Ho perso tre chili al giorno…”

Luca Cenerelli ha più volte nel corso di quest’anno infiammato il parterre di Uomini e Donne mettendosi in discussione ma soprattutto ricevendo una serie di critiche soprattutto dagli opinionisti. Gianni Sperti lo ha più volte accusato di non essere sincero e d’aver approfittato della situazione posta dall’interesse dimostratogli da Elisabetta che alla fine ha scelto d’allontanarsi da lui perchè non certo dei suoi sentimenti. Al magazine omonimo del programma di Maria de Filippi Luca ha fatto delle confessioni inaspettate affermando d’aver rivisto Elisabetta e di provare qualcosa per lei.

Luca ha rivelato che dopo che ha saputo che la dama aveva baciato Marco ha cominciato a stare male e ha riflettere sui suoi sentimenti contrastanti. Stare lontano da Elisabetta non è stato facile: “Ho perso tre chili dal giorno in cui ho detto a Elisabetta di chiudere il nostro rapporto“ ha dichiarato il cavaliere senza esitazione. Luca ha parlato d’amore e dell’affinità che ha con Elisabetta ma non nega che entrambi hanno scelto di non precipitare le cose e di viversi giorno per giorno.

Uomini e Donne, Luca: “Credo che io stia iniziando a innamorarmi“

Luca Cenerelli non nega oggi che prova qualcosa d’importante per Elisabetta ma in questo momento sono in una fase di chiarimento, stanno cercando di capire cosa li unisce e divide allo stesso tempo, ma soprattutto vogliono comprendere quanto desiderano stare insieme in modo serio.

Le osservazioni di Luca sono sicuramente inaspettate, durante il programma ha sempre avuto un atteggiamento sicuro di se e non propenso al legame stabile ma ora sembra aver cambiato idea: Elisabetta gli è mancata in modo inaspettato e probabilmente aveva sottovalutato i suoi sentimenti. Resta solo da capire se a Settembre Luca tornerà alla corte di Maria de Filippi solo o in coppia con Elisabetta: solo il tempo potrà rivelare la veridicità dei sentimenti dei due anta.