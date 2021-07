uomini-e-donne,-la-ex-tronista-spiazza-tutti:-finalmente-lo-ha-rivelato

All’interno della trasmissione Mediaset conoscemmo questa bellissima, che fu capace di incantare tutta la platea di “Uomini e Donne”.

Bellissima ed ammirata da tanti, una vecchia conoscenza di “Uomini e Donne” ci tiene a svelare quanto di bello le sia accaduto in questo periodo.

Uomini e Donne lo studio Foto dal web

Segni particolari per riconoscerla? Lei è giovane, di magnifico aspetto, veramente incantevole. Oggi fa la influencer di successo dopo essere uscita dal dating show di Canale 5.

A “Uomini e Donne” questa bellissima aveva partecipato prima come corteggiatrice e poi in qualità di tronista. La partecipazione al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi risale ora a diverso tempo fa.

La bella notizia della ex di “UeD”

E successivamente lei ha anche preso parte a “Temptation Island”. Avete capito di chi si tratta? In ogni caso ve lo sveliamo noi.

La splendida bellezza in questione è Nilufar Addati. La ragazza ora appare sul suo profilo Instagram, sempre in maniera incantevole.

Ormai è una influencer molto seguita, e lei ne approfitta anche per dare una bella notizia ai suoi tantissimi followers. Cosa per la quale non nasconde tutta la sua felicità.

La ex corteggiatrice e poi tronista di “Uomini e Donne” svela di avere preso casa a Milano. Questo è il suo secondo trasloco, dopo essere passata da Napoli, sua città di origine a Roma.

Adesso, dalla Capitale, la classe 1998 si è spostata al Nord, presentando la sua nuova abitazione. Di Nilufar Addati si era molto parlato per via delle sue vicissitudini sentimentali, tra il facoltoso Nicolò Ferrari ed il più semplice Giordano Mazzocchi. Con tanto di terzo incomodo, Stefano Guglielmini.

La vicenda suscitò un grosso clamore, al pari di quanto avvenuta con un’altra famosa ex di “Uomini e Donne”, ovvero Sara Affi Fella. Ormai tutto questo è acqua passata e Nilufar si è realizzata in tutto e per tutto, sia professionalmente che dal punto di vista personale.