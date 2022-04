Uomini e Donne, la famosissima Dama over dice addio al programma e scende in politica. Ecco le novità

Oggi con noi c’è Ursula ex dama del trono over di Uomini e Donne che ha deciso di iniziare un nuovo percorso in politica. Vediamo cosa è successo e come procede la storia con Sossio.

Ciao Ursula hai deciso di scendere in politica, come l’ha presa Sossio? La vostra storia d’amore come procede?

Per noi tutto bene , tutto in fase di ripresa. Sossio è molto entusiasta per questa mia scelta , conoscendomi sa che sarei combattiva fino alla morte e sa che lo farei nel modo migliore e con grande responsabilità nei confronti dei miei concittadini. Tornare a uomini e donne è stato molto emozionante, nessuno può capire cosa per noi è quello studio e quello staff… è un capitolo importante della nostra vita indimenticabile. Poi l’affetto di Maria , di Lucia e di Ida non ne parliamo, a telecamere spente ho pianto molto per il bene che mi lega a loro e l’emozione nel rivederle. Maria mi ha trovata benissimo e ed i suoi complimenti valgono così tanto che qualsiasi insulto di invidiose e pettegole mi arrivi mi scivola addosso … dico loro impiegatevi per vedermi dal vivo. Purtroppo non sono telegenica e fotogenica. A parte gli scherzi sono orgogliosa dei miei quasi 40 anni in tutto non solo fisicamente ma di tutto ciò che ho realizzato e vissuto, quattro figli meravigliosi in primis. Vivo una vita ricca di soddisfazioni sotto tanti punti di vista ecco perché sono sempre sorridente e carica a mille !!!

Cosa ne pensi del percorso di Ida e della sua ultima relazione?

Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore ma non dipendendo da esso. Siamo persone molto diverse io vivevo le conoscenze con 3000 paletti e freni , lei al contrario parte a mille , non è una colpa , è carattere non so quale sia il modo migliore però sicuramente quello di concretizzare in fretta è un atteggiamento che fa scappare chi ti sta difronte … io personalmente in 13 anni da single, sono scappata tante volte da chi si innamorava facilmente di me. Comunque le faccio un imbocca al lupo, arriverà chi vive come lei di colpi di fulmine e vivranno felici e contenti.

Cosa risponderesti alle critiche che ti hanno fatto per i tuoi interventi chirurgici?

Che non è assolutamente vero. Ho solo avuto un problema ai denti che ho risolto ma ovviamente è cambiato il sorriso ma tutto il resto lo inventano. E comunque se anche avessi fatto qualcosa in più , siamo nel 2022 non vedrei nulla di strano. La stranezza la vedo in questa gente cattiva e piena di problemi personali che insulta giudica e si ammala pensando agli altri e sui social !! Questo purtroppo è un problema grande che viviamo sui social !!! Disturbati pensano che solo perché sei un personaggio pubblico e loro sono dietro una tastiera possono dire ciò che vogliono, assurdo. Io le definirei persone pericolose per la società.

Raccontaci del tuo nuovo percorso, come mai sei scesa in politica? Quale motivazione ti ha spinto?

Sono tarantina e mamma di quattro figli tarantini. Tre hanno tra i 20 ed i 17 anni ed una di appena di due anni. Mi ritrovo per cui a vivere la mia città sotto tutti gli aspetti: famiglia, giovani e bambini. Questo il motivo più grande che mi ha spinto ,vicina ai miei quasi 40 anni , a far qualcosa per la mia città. La mia città ha bisogno di qualcuno che come me non sia un politico ma un semplice cittadino che venga ascoltato e possa far parte della squadra che amministra la nostra città , qualcuno come me che non lo faccia per realizzazione personale o professionale ma semplicemente per sentimento e per responsabilità. Sogno che la mia città diventi a misura di bambino e desidero che i nostri giovani restino a Taranto a studiare vivere e lavorare.

Taranto non è ilva. Taranto è cultura storia e bellezza nonché un mare invidiabile nel mondo … una città che avrebbe un potenziale turistico incredibile e posti lavoro per tutti i cittadini ed anche per ospiti … ma purtroppo nulla è stato mai sfruttato e con grande dolore continuiamo a vivere in una città eccellente ma che vive nella mediocrità. Sento di non poter stare più ferma a osservare passivamente. Ma di avere la determinazione e la tenacia e la combattività che mi può permettere di essere parte attiva.

Tra l’altro più viaggio, negli ultimi anni sono stata ovunque davvero in tutta Italia, più sono arrabbiata. Ho deciso quindi di appoggiare un candidato sindaco, Walter a Musillo che conosco, persona “molto umile “ e profonda , ciò che serve per governare una città come la mia. Nulla togliendo agli altri nè a quelli del passato nè a chi vorrebbe essere il futuro ma sono sicura che lui potrà essere la svolta. Non so come andrà … purtroppo ci sono tantissimi candidati per quei pochi posti importanti , spero di riuscirci in alternativa porterò comunque a termine dei progetti importanti per la mia Taranto meravigliosa con il cuore.

