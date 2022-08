Uomini e donne, la prima registrazione è di fuoco. La nuova coppia Ida e Armando fa impazzire il pubblico. Cos’è successo

Manca pochissimo al ritorno scoppiettante di Uomini e donne, il longevo programma pomeridiano di Maria De Filippi. Si tratta del dating show tra i più amati dai telespettatori che sono in fermento per la nuova stagione televisiva. La data di messa in onda quest’anno è stata ritardata di molto. Comincerà, infatti, lunedì 19 settembre e non la prima settimana come solito. Alcune registrazioni, invece, sono già partite.

Tantissime saranno le novità della nuova stagione di Uomini e donne. L’unica costante è rappresentata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il trono over e il trono classico saranno nuovamente inseriti in un’unica registrazione. Per quanto riguarda il numero dei tronisti del trono classico ci saranno sempre due donne e due uomini. Uno di loro, però, verrà scelto dalle dame e dai cavalieri del trono over che sceglieranno tra un gruppetto di quelli selezionati dagli autori. Questa è, sicuramente, una novità in quanto non è mai accaduto prima.

Nonostante manchi pochissimo alla partenza della nuova stagione di Uomini e donne, i nomi dei tronisti, però, ancora non sono stati resi noti. Ma, alcune anticipazioni, rivelano la loro età che è ben diversa dalla solita: ci saranno ragazzi più vicini alla trentina e non alla ventina come negli ultimi anni. Addirittura uno di loro potrebbe essere un uomo di quarant’anni. Un’età decisamente anomala per il trono classico siccome dovrebbe appartenere a quello over.

Per quanto riguarda, invece, il parterre del trono over ci saranno tantissimi volti nuovi quasi al punto di stravolgerlo. I fan più accaniti di Uomini e donne, però, potranno stare tranquilli: i loro beniamini ci saranno ancora. Stando alle ultime indiscrezioni pare proprio che torneranno ad essere protagonisti Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato. Molto probabilmente anche Riccardo Guarnieri e Fabio Nova, fotografo e nemico della mitica Tina Cipollari. Inoltre, come sempre, nelle prime puntate ci saranno alcuni ospiti: le coppie nate all’interno del programma della De Filippi e che tutt’ora continuano a stare insieme.

Stando ad alcune anticipazioni, non saranno quelle del trono classico bensì di quello over. Si tratta di Diego Tavani e Aneta Buchtova che stanno per andare a convivere, e Biagio Buonomo e Caterina Corradino che, invece, stanno per sposarsi. Addirittura si dice che il giorno delle future nozze potrebbe essere ripreso dalle telecamere di Uomini e donne. Le riprese verranno poi mandate in onda il pomeriggio quando la coppia sarà ospite. Ciò potrebbe accadere tra la prima e seconda registrazione. Dunque, non ci resta che attendere pochissimi giorni per scoprire tutti gli aggiornamenti ufficiali. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

