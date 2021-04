uomini-e-donne,-la-produzione-ingaggia-un-attore:-gemma-presa-in-giro

Per Gemma Galgani a Uomini e Donne si presenta Fabrizio, un uomo sulla quarantina che attira subito l’attenzione dei presenti in studio. Prima del suo arrivo, Gianni Sperti anticipa alla dama torinese che sta per entrare un nuovo cavaliere pronto a conoscerla. L’opinionista fa sapere a Gemma che si tratta di un bell’uomo e che l’ha incontrato dietro le quinte poco prima della registrazione. A questo punto, Maria De Filippi annuncia l’arrivo di Fabrizio, il quale fa la passerella e si siede al centro dello studio. Intanto, il pubblico di Canale 5 è al corrente di cosa sta realmente accadendo.

“Il signor Fabrizio è un attore invitato da Tina per fare uno scherzo a Gemma”, si legge sul piccolo schermo durante la puntata di oggi, lunedì 26 aprile 2021. La Galgani, però, ha già qualche sospetto. In passato Tina Cipollari le aveva fatto uno scherzo simile, invitando un ragazzo a fingere di essere interessato a lei. Ricordando questo episodio e vedendo Gianni felice dell’arrivo di questo nuovo cavaliere, Gemma ipotizza che dietro tutto ci sia lo zampino di Tina. I suoi dubbi sembrano passare in secondo piano quando Fabrizio si presenta.

L’attore afferma che a breve, precisamente a maggio, compirà 41 anni. Dichiara di avere dei centri sportivi di calcio e di essere rimasto colpito dalla leggerezza che Gemma ha nell’affrontare le situazioni. Non solo, afferma di averla sognata qualche tempo fa. L’attore conclude la sua falsa presentazione chiedendo alla Galgani di poterla conoscere. “Sì, beh a me farebbe piacere”, risponde Gemma. L’entusiasmo della Galgani viene subito bloccato dalla De Filippi.

La padrona di casa interviene e chiede a Tina di raccontare la verità. “Maria secondo me è uno scherzo”, dichiara Gemma, mentre la Cipollari – presente in video collegamento – non riesce a non ridere. L’opinionista conferma di aver architettato questo scherzo e la conduttrice fa sapere che l’attore è stato chiamato dalla produzione.

Si accende l’ennesimo battibecco tra Gemma e Tina. Quest’ultima è convinta che la dama sia una persona finta, alla ricerca di ragazzi giovani. La Galgani ammette che avrebbe tenuto Fabrizio, qualora fosse stato davvero un corteggiatore interessato a lei, senza alcun problema. Non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di uomini più giovani.

Intanto, l’attore scelto per lo scherzo di Gemma ha attirato l’attenzione del pubblico. Qualcuno ha addirittura chiesto di renderlo davvero un cavaliere del parterre del Trono Over. Ovviamente, l’attore va via non appena la Galgani ha di fronte la verità. C’è chi pensa che questo scherzo sia proprio di cattivo gusto e chi, invece, avrebbe voluto che fosse durato di più.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, della registrazione di ieri, vedono nuovamente Gemma Galgani al centro dello studio. La situazione per lei, però, non è per nulla serena.