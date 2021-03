uomini-e-donne,-la-reazione-di-ida-platano-alla-scelta-di-riccardo-guarnieri-e-roberta-di-padua

Pochi giorni fa all’interno del Trono Over di Uomini e Donne è andata in onda la “scelta” di Riccardo Guarnieri. Lo storico cavaliere ha infatti rivelato i suoi sentimenti, ricambiati pienamente, per la dama Roberta Di Padua. I due hanno quindi deciso di lasciare insieme la trasmissione per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Ma quale sarà stata la reazione di Ida Platano, la storica ex di Guarnieri che ormai da diversi mesi ha lasciato la trasmissione?

L’ex dama lo scorso gennaio aveva incontrato in studio il suo ex e aveva avuto un confronto con lui. In quell’occasione si era dichiarata serena e desiderosa di vivere la quotidianità pensando a se stessa e a suo figlio.

Intanto nel frattempo è sbocciato pienamente l’amore tra Riccardo e Roberta. E in molti si sono interrogati su quale sia stata la reale reazione di Ida a tal proposito. In un’intervista su Uomini e Donne Magazine la donna, interpellata sulla questione, ha preferito non esprimersi sulla coppia da poco nata. In compenso ha lasciato trapelare la possibilità di un suo ritorno nel celebre dating show di Maria De Filippi. Queste le sue parole:

Ho preso più volte in considerazione questa opzione, indipendentemente dalla presenza o meno di Riccardo. Sto facendo un lavoro importante su me stessa e, appena sarò pronta e carica, chi lo sa… magari potrei anche tornare.

Ma se Ida è stata alquanto laconica sul suo stato d’animo, a raccontare qualcosa in più è stata invece la sua amica Gemma Galgani, storica dama del programma di Canale 5 che con la Platano ha stretto da anni un legame profondo. Gemma non fa mistero del fatto che per la Platano non sia stato un momento facile:

Ida si sente come ogni donna che vede il suo ex, l’uomo con il quale sognava di condividere la vita, realizzare quel sogno con un’altra. E’ una donna forte e sensibile allo stesso tempo. La sua forza interiore l’ha dimostrata crescendo un figlio stupendo. E quando sei una mamma la tua serenità è quasi un dovere, perché ogni tuo stato d’animo lo trasmetti anche a tuo figlio. Con la sua grande sensibilità sono convinta che supererà questo momento.

Venendo ai propri sentimenti la Galgani racconta come ha vissuto il romantico momento tra Riccardo e Roberta, che lei ha seguito seduta in prima fila nel parterre femminile:

Da inguaribile romantica non poteva che emozionarmi. (…) E’ l’amore ad aver vinto. Sentimento al quale Roberta ha creduto con caparbietà senza arrendersi. Eppure questa felicità è stata velata per me da una nota di malinconia. C’è un sentimento altrettanto importante rispetto all’amore: l’amicizia che mi lega profondamente a Ida. Ho sognato tanto che quell’istante lo vivesse lei insieme a Riccardo, che coronassero la loro storia d’amore uscendo insieme. Ma è andata diversamente.

E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni delle due amiche?

