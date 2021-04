uomini-e-donne,-la-scoperta-assurda-sul-cavaliere:-“lo-fa-a-pagamento-con-le-vecchiette”-gemma-sotto-choc,-cacciato-dal-programma

Nel corso dei suoi 11 anni a Uomini e Donne Gemma Galgani ha avuto tantissimi corteggiatori, e uno di questo è diventato un gigolò. La 71enne è spesso in cerca di amori impossibili. Attratta dai più giovani, belli, e anche un po’ da quelli che non sono realmente interessati a lei, volta lo sguardo davanti a quei signori che potrebbero realmente renderla felice. Per questo motivo spesso attrae su di se le critiche degli opinionisti, che ormai conoscono i suoi gusti a menadito e la rimproverano perché probabilmente non troverà mai quel che cerca. Ma la donna è ormai parte integrante dello show.

Sono passati 11 anni e potrebbero passarne altri 11. I telespettatori di Uomini e Donne sembrano non stancarsi mai di Gemma Galgani. I suoi interventi, le puntate a lei dedicate, raggiungono gli ascolti più alti. Maria De Filippi, per ragioni televisive, è costretta a concederle spesso molto spazio. Allo stesso tempo, sono tanti gli uomini che scendono le famose scale del dating show per incontrarla. Ne abbiamo visti di tutti i tipi: vecchi e giovani, palestrati e in carne, ricchi e poveri. Ogni relazione è terminata sempre allo stesso modo, con la 71enne che piange per la sua ennesima delusione. ( continua dopo la foto)

La posizione di rilievo che occupa a Uomini e Donne rende Gemma Galgani oggetto di movimenti illusori da parte di uomini che vorrebbero sfondare nel mondo dello spettacolo. Del resto, non è la prima volta che qualcuno partecipa al dating show col solo obiettivo di diventare famoso. La ricerca dell’amore a volte passa in secondo piano. E’ quello che ha fatto Fabrizio Cilli che, prima di Nicola Vivarelli, è stato il corteggiatore più giovane della signora. Dopo la ovvia titubanza iniziale, l’aveva convinta delle sue buone intenzioni ed era così rimasto nel parterre maschile.

Il suo tempo a Uomini e Donne ha avuto le gambe corte, perché in poco tempo sono state svelate le sue reali intenzioni. Sin dal primo momento gli opinionisti, e in particolare Gianni Sperti, hanno guardato il nuovo cavaliere con poca convinzione. Ricerche più approfondite hanno portato alla luce una relazione che l’uomo aveva al di fuori della trasmissione, cosa inaudita per le rigide regole imposte dalla redazione. Non solo, venne registrata una sua telefonata in treno in cui ammetteva chiaramente di non essere interessato a Gemma Galgani.

Fabrizio Cilli venne immediatamente allontanato da Uomini e Donne e mandò un messaggio di scuse a Maria De Filippi e alla Galgani, che in lacrime si disse molto delusa da questo comportamento. Da quel momento non si sono più avute tracce di lui, ma oggi l’ex cavaliere torna a parlare del dating show e di se stesso. La sua vita è drasticamente cambiata da allora e Cilli ha iniziato a lavorare proprio nel campo dell’amore. L’uomo è diventato un gigolò, iscritto in un sito web di accompagnatori. Probabilmente con la 71enne voleva fare un po’ di pratica. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

