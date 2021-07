Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice si è fidanzata: dopo la delusione arriva lui

Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice si è fidanzata: dopo la delusione nello studio del programma, arriva lui.

Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice si è fidanzata: dopo la delusione nello studio del programma, arriva lui. (Fonte Mediaset Play)

Una stagione fortunata, quella di Uomini e Donne conclusasi qualche mese fa! Tante nuove coppie si sono formate nello studio di Canale 5, con tanto di pioggia di petali rossi e canzoni d’amore. Ma per ogni corteggiatrice che viene scelta dal tronista, ce n’è una che viene ‘rifiutata’.

E proprio le “non scelte” molto spesso sono amatissime dal pubblico, come quella di cui vi parleremo oggi. L’ex corteggiatrice è amatissima dai fan, che ancora oggi la seguono con passione. E gioiscono per lei: dopo la delusione ad Uomini e Donne, la giovane ragazza ha trovato l’amore! Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando! Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice Beatrice Buonocore si è fidanzata: ecco chi è la sua metà

Una splendida notizia per i fan di Beatrice Buonocore! L’amatissima ex corteggiatrice di Davide Donadei ha trovato l’amore: con una dolcissima foto di un bacio postata sui social, Beatrice si mostra con la sua metà. Si tratta di Ettore Casadei. con cui si trova in vacanza in Grecia. Nelle loro stories, i due innamorati si mostrano uniti e complici. Ecco lo scatto postato qualche ora fa da Beatrice:

Eh si, Beatrice ed Ettore formano davvero una coppia meravigliosa! Un grande amore per l’ex corteggiatrice, dopo la delusione ricevuta a Uomini e Donne. A lei, infatti, il tronista Davide Donadei ha preferito la sua ‘rivale’ Chiara Rabbi, con cui è attualmente legato. Un brutto colpo per Beatrice, che non ha mai nascosto di essere molto coinvolta al tronista pugliese.

(Fonte Instagram)

Ora, però, l’avventura ad Uomini e Donne è acqua passata: nel cuore di Bea c’è posto soltanto per Ettore. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a questa meravigliosa coppia. E a voi, piacciono insieme?