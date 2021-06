Uomini e Donne, l’ex amatissimo tronista è diventato papà per la seconda volta: l’annuncio a sorpresa

L’amatissimo ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà per la seconda volta: fiocco rosa per lui e la sua compagna, che gioia!

Secondo fiocco rosa per l’ex amatissimo tronista di Uomini e Donne. Proprio qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la compagna dell’ex volto dal dating show di Uomini e Donne ha annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta di una splendida femminuccia. Dopo aver dato alla luce, esattamente nel 2018, la piccola Ginevra, la coppia del programma di Canale 5 è letteralmente pazza di gioia per la nascita della loro secondogenita. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente?

Sabato 19 Giugno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere diventata mamma della piccola Vittoria. Di chi parliamo? Riavvolgiamo il nastro. E facciamo qualche piccolo passo indietro. Ed andiamo, esattamente, nel 2005. Quando, dinanzi a tutti i presenti in studio, il giovanissimo Diego Conte faceva ricadere la sua scelta su Annalisa Micchetti. Avete letto proprio bene, si! Sono proprio loro che, a distanza di 16 anni dal loro ‘si’ al centro studio, sono diventati di nuovo genitori.

Diego Conte, l’ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà di Vittoria: genitori bis

“19 Giugno 2021 ore 11:30…Benvenuta polpettina. 3900 grammi di amore da dividere tra me, papà e la tua sorellina Ginevra”, sono proprio queste le esatte parole che Annalisa Micchetti, compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne, ha scritto a corredo del suo ultimo post per annunciare la nascita della piccola Vittoria.

Dopo ben 16 anni di amore, Diego Conte e la sua bellissima compagna sono diventati genitori bis. E lo sono diventati di una splendida femminuccia. Una notizia davvero incredibile, questo c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti i loro sostenitori. Nonostante la coppia non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua ad essere ricordata ed amata da tutto il pubblico italiano con immenso affetto.

Inutile dirvi che la reazione dei sostenitori della coppia è stata più che immediata. Ai loro auguri, ovviamente, si aggiungono anche i nostri. Benvenuta al mondo, piccola Vittoria!