uomini-e-donne,-l’ex-cavaliere-si-sposa-con-la-giovanissima-fidanzata.-fan-in-delirio-per-loro

Oggi abbiamo un ex partecipante Di Uomini e Donne, Nicola, ex cavaliere e oggi promesso sposo.

Come stai passando le feste?

Per me sono magiche per due motivi. Il primo è che abbiamo preso casa nuova, il secondo è che mi sposo. La mi fidanzata ha detto sì. E’ andata così. Abbiamo preso casa nuova e per l’occasione abbiamo invitato tutti gli amici a casa, eravamo in 20. Io ero d’accordo con gli amici. Durante la serata, sul maxi schermo della casa nuova è comparso un video che raccontava tutta la nostra storia insieme. Ho raccontato come lei mi ha cambiato la vita. Abbiamo 18 anni di differenza e io all’inizio non volevo. Ma lei ha creduto nella nostra storia e l’ha tenuta in piedi. Mi ha supportato nel periodo in cui mi allenavo per l’incontro, che poi ho vinto. E c’era solo lei con me. Lei continuava a dirmi manca l’anello. Alla fine del video quando si è girata ha trovato me in ginocchio con l’anello in mano. Si è messa a piangere, anche gli amici hanno pianto, è stato realmente emozionante.

Ti fa ripensare un po’ allo studio di Uomini e Donne?

Ho sentito la persona che mi seguiva Angela per ringraziarla. Io lì sono andato davvero con l’idea di mettermi in discussione. Io cercavo veramente l’amore. Io ero pronto all’amore, infatti Emily arriva appena io lascio il programma. Da quel momento non ci siamo mai lasciati.

Mi ricordo che avevi sempre nel tuo cuore Ida.

Puoi cancellarla. I miei occhi adesso sono soltanto per Emily. Spero di passare tutti i giorni della mia vita con lei, per com’è fatta dentro, per come ha saputo dimostrare che non ci sono limiti di età e di pensiero e che l’amore vince. E’ stata una storia difficile ma lei l’ha costruita e ha portato avanti tutto, contro il parere di genitori e amici che avevano i loro dubbi a causa della mia età.

Ci sarà qualcuno?

Ho sentito Germano, Michele, mi hanno scritto tutti quanti. probabilmente farò una capatina a Napoli per andarli a trovare. Adesso stiamo mettendo giù delle date, poi ti aggiornerò.

Uomini e Donne per te è un capitolo chiuso o lo segui con la tua amorosa?

Lo seguiamo volentieri. Lei a volte mi fa la battuta e mi dice che adesso potrei partecipare solo a Temptation Island.

La data?

Se non riusciamo tra agosto e settembre di quest’anno, rimando all’anno prossimo. Ci sposeremo in Veneto, non in Calabria, come il mio papà.

Per Emily, come hai fatto a conquistare il suo cuore?

In realtà lo avevo già conquistato tanti anni fa, ma non gli davo modo di approcciarsi a me per la differenza di età. Ho aspettato qualche anno ed è arrivato il momento giusto. Lui è premuroso, è tenero ed è molto protettivo.

Come l’hai presa quando diceva che nella testa aveva Ida?

Molto male, ma mi ha detto che sono state frasi trasformate per fare notizie. Mi ha spiegato e io sono riuscita a comprendere bene la situazione.

