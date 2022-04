Uomini e Donne, l’ex Dama Alessandra confessa: “Giancarlo dopo la scelta mi ha trattata malissimo, ecco la verità su di lui”

Eccoci alla rubrica di Fralof di Uomini e Donne, Oggi con noi abbiamo Alessandra, ex dama over, che ha terminato il suo percorso con il discusso cavaliere Giancarlo. La storia tra i due a quanto pare, non è finita bene, Vediamo cos’è successo

Ciao Alessandra, ci racconti come è finita la tua relazione con Giancarlo?

Mi ricordo il giorno in cui abbiamo deciso di uscire, ero la donna più felice del mondo perché il nostro percorso è stato bello ci siamo vissuti finché siamo stati dentro il programma..ma subito dopo qualche settimana ho percepito che qualcosa era cambiato …dopo circa un mese siamo andati a mangiare con Sabina e Claudio, ricordo quel giorno mi ha trattato malissimo, dicendomi anche davanti a loro che se gli piaceva di più Paola, una ragazza che corteggiava Armando sarebbe rimasto dentro…tornai a casa da Roma sconvolta e la sera abbiamo litigato telefonicamente e già lì c’è stato uno stop alla nostra conoscenza.

Non voleva ne sentirmi ne vedermi.. solo adesso mi rendo conto che voleva farmi stare lontano perché c’era il compleanno della figlia da lì a poco e non voleva farmela conoscere dal vivo.. Ogni scusa era buona per non vederci: covid, figli, partite di calcio. Poi arriva un weekend insieme e solo adesso ho capito che voleva litigare per incolparmi di essere pesante, ho sofferto, ho sofferto tanto. Ci vedevamo sempre meno ero io quella che cercava di capire, parlare ma adesso e solo adesso ho capito che non aveva il coraggio di lasciarmi e tentava mille modi per farmi allontanare.

L’ultima volta che l’ho visto era il compleanno di mia nipote in quella occasione lui ha fatto il simpatico con la mia famiglia che mi ha anche giudicato (anche perché io per non farli preoccupare, ho sempre detto che andava tutto bene) dicendomi che era colpa mia se ci siamo lasciati…sono stata malissimo lo ammetto, penso anche che gran parte delle colpe sono le mie, ho idealizzato un uomo che non c’era. Oggi sono una donna felice consapevole, mi sento fortunatamente rinata, non cerco l’amore perché sto pensando finalmente a me. Dimenticavo, ci siamo lasciati telefonicamente.

Com’è stata per te l’esperienza a Uomini e Donne?

L’esperienza a Uomini e Donne è stata molto bella, mi piaceva il contesto, mi piaceva stare in studio. La cosa che posso dire è che ero andata veramente per cercare una persona da amare, venivo da una storia finita dopo 18 anni, ero molto bloccata e per me era difficile uscire con degli uomini. Adesso sarebbe diverso perché l’ho già vissuta e mi è piaciuta tantissimo. Vieni truccata, sistemata, vestita, per una donna è una bellissima esperienza. Ti seguono e ti coccolano.

Sei delusa da quello che è successo dopo?

Da Giancarlo mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di vivere una storia d’amore. Dopo due settimane è finito tutto, l’ho vissuta solo telefonicamente. Non mi ha dato la possibilità di conoscerlo, lui non voleva. In fondo non penso sia una cattiva persona, gli voglio bene così com’è.

La redazione ti ha ricontattata? Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e Donne?

No, la redazione non mi ha ricontattata. La mia vita è cambiata tantissimo. Ho fatto un percorso di rinascita e mi sono ripromessa di fare tante cose e di trovare spazi personali fuori dal lavoro. Questo anche grazie a Uomini e Donne. Anche la situazione con Giancarlo, perché ho capito che forse in amore do troppo e che devo dare di più a me stessa e mi sento fortunata per aver capito questa cosa.

Segui ancora il dating show? Chi ti piace?

Lo seguo. Del parterre femminile non ho preferite, non mi colpisce nessuna donna in particolare. Tra gli uomini mi ha colpita molto Alessandro.

C’è qualche altro cavaliere che ti ha corteggiata mentre eri lì?

Io ho un record, non sono uscita con Biagio, che me l’ha chiesto tante volte e io non ci sono uscita. Una mattina dovevo andare a fare colazione con lui ma non ci sono andata perché non mi andava. Avevo già percepito che tipo di uomo era. Non credo che Biagio troverà mai all’interno del programma l’amore, è più interessato alla sua immagine. Mi ha corteggiata molto e durante la trasmissione mi guardava tanto. Eravamo rimasti d’accordo che ci dovevamo vedere a colazione e mi avrebbe portato le mozzarelle, ma io gli ho dato buca. E’ diventato una barzelletta con queste mozzarelle.

