Uomini e Donne, L’ex Dama confessa tutto: “Ho “rubato” il cavaliere a Gemma, La redazione mi ha aiutato. Ecco com’è andata”

Oggi intervistiamo Sabrina e Paolo, la coppia over uscita insieme da Uomini e Donne circa 3 anni fa. Vediamo che cosa è successo da allora.

Ciao Sabrina come stai? Com’è stata la tua esperienza a Uomini e Donne? Sono ormai 3 anni che sei uscita dal dating show insieme al tuo Paolo.

Ciao Francesco ti ringrazio infinitamente anche a nome di Paolo. Fortunatamente tutto bene. Ebbene sì 3 anni d’amore. Paolo ed io siamo usciti dallo studio salutando Maria, Tina, Gianni e tutta la redazione di U&D il 19 febbraio 2019, data che non possiamo dimenticare per le tante emozioni vissute assieme a tanta gioia.

Come è iniziata questa esperienza?

Ogni volta che penso a come è iniziata, con la felicità di aver preso la decisione di inviare il mio profilo alla redazione e di essere stata scelta per partecipare, il tutto nel giro di pochi giorni. Penso che era veramente destino. Ho avuto un percorso unico, molto semplice, breve ma intenso, arrivando alla determinazione di accettare la richiesta di Paolo di uscire assieme dal programma e vivere fuori la nostra storia d’amore. Sono felice di come si sono sviluppate le situazioni e di quanto, a piccoli passi stiamo cercando di costruire. Ovviamente i litigi non mancano ma penso rappresentino il consolidamento di qualcosa di importante.

Adesso sono tre anni che siete insieme. Cosa è cambiato nel vostro rapporto?

La nostra vita è cambiata moltissimo abbiamo dovuto ricostruire e partire da zero modificando con piacere le nostre abitudini pur di vederci con frequenza.

Che ne pensi del fatto che Paolo era entrato per corteggiare Gemma?

So perfettamente che Paolo era entrato nel dating show per Gemma ma fortunatamente è finita presto. Anche qui si è trattato di un allineamento riconducibile alla nostra conoscenza perché se non fossi entrata in quel periodo, esattamente la puntata della loro rottura, non avrei mai avuto la possibilità di avviare la conoscenza.

Ci sono stati dei battibecchi tra te e Gemma. Come li hai affrontati?

Ci sono stati momenti di tensione tra me e Gemma. Ricordo che Lei in particolare cercava insistentemente un confronto, sinceramente mai chiesto, fatto è che Maria convalidò il mio pensiero relativo al mancato interesse a confronti di varia natura e Lei rimase malissimo. Era la classica scusa per stare al centro dell’attenzione e magari trovare qualche ripensamento sul corteggiamento di Paolo. Certamente quando Paolo entrò in studio con il bouquet di tulipani orientandosi verso me, rimase molto male. Ricordo ancora la sua espressione! Ma in definitiva io non avevo processato alcuna forzatura si trattava di una evoluzione più che naturale. Ricordo altresì che durante un centro studio Gemma non riuscì a comprendere come potessi attrarre Paolo, risposta abbastanza semplice che non sto a riformulare sostenuta anche da Tina e Gianni. Ti dirò, mi è anche dispiaciuto, purtroppo quando subisco degli attacchi gratuiti, nel mio piccolo, sempre con la massima educazione non riesco ad essere mansueta.

Gemma non ha preso bene l’idea che Paolo potesse corteggiare una donna più giovane? Era contro di voi?

Gemma, donna sensibile, passionale, che si commuove per tutte le unioni nate nel programma con noi non è riuscita ad avere nessuna emozione, fredda come un iceberg. Ricordo Gianni al termine del ballo si rivolse a lei con enorme disappunto facendo notare la sua freddezza e chiedendone la motivazione, motivazione mai pronunciata. Mi fece sorridere.

Non hai cambiato pensiero su di lei? Perché pensi che sia ancora lì? Perché non riesce a trovare un uomo?

Gemma è lì da molto tempo si è integrata nel programma. Passa da amore in amore senza riuscire a trovare un qualcosa che possa attrarla e renderla felice. Basterebbe poco credimi, perché in definitiva, all’interno del programma “Uomini e Donne”, se hai voglia e predisposizione nel trovare l’amore riesci ad individuarlo. Non puoi immaginare e comprendere il grande lavoro che sostiene la redazione dietro le quinte creando dinamiche che possano aiutare a scoprire la propria anima gemella. Sempre se voluto. Ad ogni modo se dovessi incontrarla mi complimenterei per la sua dinamicità e la sua grande ironia e simpatia, sempre pronta a mettersi in gioco. D’altronde non è da tutti!

Come mai Paolo è entrato con l’intenzione di corteggiare Gemma?

Francesco la motivazione della scelta di Paolo di entrare per Gemma dovresti chiederla a lui. Probabilmente era destino! Posso solo dirti che sono riuscita a conquistarlo con spontaneità e semplicità senza alcuna strategia. Abbiamo parlato molto delle nostre vicissitudini. E’ stato tutto molto naturale.

Come è stato l’inizio della vostra storia fuori da Uomini e Donne?

La nostra vita è cambiata in meglio, in positivo. Anche se ancora distanti abbiamo trovato il nostro equilibrio. Ci siamo totalmente integrati anche se all’inizio abbiamo ricevuto moltissimi attacchi esterni, con segnalazioni, che io credimi neanche conoscevo, un metodo che non mi apparteneva e non mi appartiene, dove mettevano in cattiva luce Paolo, difatti ci portarono ad una rottura. Rottura poi ricomposta proprio per il grande sentimento che ci univa ed unisce.

Ci sono persone all’interno del parterre con cui avete legato particolarmente?

Si siamo rimasti in contatto stretto con Luisa e Salvio. Quando possibile passiamo del tempo assieme ad ogni modo ci sentiamo quotidianamente. Voglio molto bene a Luisa.

Oltre Gemma ci sono anche altre persone che stanno lì da tantissimo tempo. Pensi che si siano adagiate al programma?

Sono dinamiche inspiegabili trovo impossibile che si possa rimanere nel programma per molto tempo senza trovare l’amore perché di tempo ce ne è e la redazione come sopra detto fa tutto il possibile per aiutarti a trovare l’anima gemella.

Quali sono i progetti per il futuro? Vi sposerete?

Paolo in questo ultimo anno è cambiato moltissimo lo sento sempre più vicino e convinto della scelta. Stiamo progettando una vita assieme che avverrà al più presto, promessa coronata da un dono meraviglioso, anzi per meglio dire un anello meraviglioso, regalatomi per il mio recente compleanno. La voglia è tanta e potrebbe accadere. Ora abbiamo impegni familiari che ci coinvolgono costantemente ma credimi l’intenzione c’è, vive, esiste. Sogniamo entrambi un matrimonio raccolto, intimo, che possa coronare il nostro amore. Una grandissima novità, sei la prima persona a saperlo e ti rendiamo partecipe con grande entusiasmo. Proprio in questi giorni Paolo ha iniziato a visitare delle abitazioni nelle sue zone ovviamente con un bel giardino per i miei amati bassottini. Viva l’amore.

L’articolo Uomini e Donne, L’ex Dama confessa tutto: “Ho “rubato” il cavaliere a Gemma, La redazione mi ha aiutato. Ecco com’è andata” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.