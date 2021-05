uomini-e-donne,-l’ex-dama-smaschera-armando:-“come-un-cane-bastonato,-ecco-che-diceva-della-redazione”

Eccoci al nostro appuntamento con le interviste con i personaggi di Uomini e Donne che più hanno entusiasmato i fan. Oggi con noi per Più Donna c’è Lucrezia Comanducci, la corteggiatrice scesa per Gianluca ma poi “trasferita” al trono over per una frequentazione con Armando Incarnato. In molti si chiedano perché sia andata via e se tornerebbe nel programma.

Ciao Lucrezia, iniziamo subito con una domanda molto diretta. Com’è stato il tuo percorso a Uomini e Donne?

Travagliato. A me non è piaciuto il mio percorso sinceramente, perché è partito male dall’inizio. Sono scesa come corteggiatrice, appuntamento al buio. Ho trovato Davide che non lo menziono neanche, Gianluca con cui non mi sono trovata e poi si è inserito Armando.

Cercavi qualcuno più grande?

No ma almeno della mia età. Gianluca è un po’ più piccolo di me.

E cosa ti aveva colpito?

Inizialmente nulla, come si è visto nelle puntate io ero un po’ assente, se ne è accorto anche lui. Poi mi ha tirata un po’ in ballo, mi ha portata in esterna. Subito ci sono stati dei diverbi e ho capito che non poteva essere adatto a me.

Invece come è nato il corteggiamento con Armando?

Ha iniziato lui, è stato un gioco di sguardi inizialmente. Poi è stato lui a chiedermi il numero e da la abbiamo iniziato a sentirci.

Come l’ha presa Gianluca?

Non se l’è presa a male. Ha accettato e ha detto va bene così.

Perché non ti piaceva Gianluca?

Stili di vita troppo diversi. Abbiamo solamente discusso. Non è partita bene dall’inizio. Mentre con Armando è partita bene ma poi è finita male.

L’ultimo ricordo che hai di Armando?

La conoscenza si è chiusa in maniera brutta ma non posso dire che è una brutta persona. Non mi ha insultata e trattata male come con le altre. Anzi spesso era proprio lui che mi difendeva.

Ti ha mai parlato male della redazione o del programma?

No, con me non ha mai parlato male di nessuno della redazione

Cos’è che ti ha spinto a chiudere?

Quando sono tornata li per lui Armando ha cominciato a uscire con le altre. C’erano sempre discussioni e ho capito che era inutile andare avanti. L’ultima volta mi aveva detto che ci saremmo visti a Roma e poi in realtà è uscito con un’altra. Per me questa è una mancanza di rispetto. Io gli avevo chiesto più volte di vederci e lui rispondeva sempre in modo vago. Poi in puntata ho scoperto che aveva un altro appuntamento.

Questo è successo quando sei rientrata. Magari lo ha fatto per spronarti, perché eri chiusa?

Forse si si ma poteva farlo in un’altra maniera, non prendendomi in giro. Ma sono stata chiara con lui e gliel’ho detto.

Tu volevi un epilogo diverso con lui?

Magari si. Poi ho notato che le cose non andavano bene e il mio interesse per lui è scemato. Da ciò ho capito che il mio percorso a Uomini e Donne fosse finito perché non mi piaceva nessun altro.

Come ti sei trovata con gli opinionisti?

Con Gianni non ho mai avuto nessun tipo di problema, ma neanche con Tina fondamentalmente. Un piccolo diverbio c’è stato soltanto durante l’ultima puntata, quando sono scesi cinque ragazzi per me, ha detto “eccola l’altra Gemma” ma per il resto nulla.

Perché non sei rimasta quando sono scese queste persone per te?

Non mi interessava nessuno. L’età media era di 60 anni. Io ero tornata per Armando e dal momento che non è andata, era inutile continuare.

A proposito di Gemma, lei è a Uomini e Donne da 11 anni. Tu rimarresti tutto questo tempo?

Assolutamente no. Io non ho vissuto molto Gemma perché sono stata in studio due mesi. Lei alla sua età ha ancora la speranza di trovare l’amore. Imperterrita resta li alla ricerca di questo amore. Ma se non cambia un po’ il carattere non lo troverà mai. Nella parterre femminile ho legato con Sabina. lei mi piace come donna, mi è piaciuto il suo percorso. La stimo e la sento.

E’ vero che avevi fatto il provino per diventare tronista?

Si, due anni fa. Poi mi sono fidanzata. Mi hanno contattata l’estate scorsa come corteggiatrice e ci ho provato. Ho voluto fare l’esperienza perché ero uscita da una storia particolare.

Lo rifaresti? O cambieresti qualcosa?

Cambierei. Non essendo mai stata in un contesto del genere ero spaventata dalle telecamere, dalle critiche. Mi sentivo un po’ impaurita e un po’ attaccata. Sembravo un cane bastonato.

Ti danno fastidio i giudizi degli altri?

Si, ma ci sta perché sei in televisione. Io non ero pronta a tutto ciò. Magari adesso, col senno del poi, sarebbe andata diversamente.

Ci torneresti a settembre?

Vediamo, ma per ora no.

E a Temptation, come tentatrice?

Si, ci andrei.

Con Gianluca alla fine?

Che ti devo dire, mi auguro che troverà la donna della sua vita, se la cerca, se la vuole. Alla fine neanche io interessavo a lui. Forse esteticamente, ma di carattere non gli piacevo. Gianluca ha una bella parlantina, è il classico bravo ragazzo, ma quando ho fatto la prima esterna ho subito capito che non eravamo compatibili. Armando al di fuori di Uomini e Donne è simpatico, ci stai bene, è una persona piacevole.

Ti ha lasciata lui?

No. Ma quando ha cominciato a uscire con le altre io ho tagliato i ponti. Lui mi chiamava ma io non gli rispondevo. In puntata poi è stato detto che era stato lui a chiudere la situazione. E gliel’ho fatta passare.

Uomini e Donne che programma è?

In teoria si cerca l’amore. Mi piaceva più come era una volta. Adesso escono fuori liti inutili, che si possono evitare. Lo guardo poco. Ho scelto di andarci per curiosità, per fare una nuova esperienza.

Come ti sei vista in tv?

Male, non sembravo io. Lo ha detto anche chi mi conosce. Andavo nel pallone. Sono rimasta sempre sulle mie.

Cosa non ti è piaciuto del percorso?

Nel bene o nel male è stata comunque un’esperienza. Non mi è piaciuto il mio modo di relazionarmi col programma.

Un progetto per il futuro?

Nulla che riguarda il mondo della televisione.

E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.