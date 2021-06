L’ex tronista Alessandro Zarino ha allarmato i fans, alcune sue dichiarazioni condivise sul suo account Instagram hanno allertato i followers che si sono immediatamente preoccupati per il suo stato. Il giovane ha conquistato la popolarità aumentando notevolmente il suo seguito su Instagram grazie al suo percorso a Uomini e Donne non concluso come da programma.

Alessandro Zarino ha un problema preoccupante: quale?

Ragazzo bellissimo, aitante Zarino ha dimostrato durante la sua permanenza a Uomini e Donne d’essere una persona sincera e gentile, ma anche educata alla ricerca di sentimenti veri e non creati ad arte è anche per queste sue caratteristiche che il pubblico lo ha amato da subito. Lontano dalla tv Alessandro ha continuato a lavorare come testimonial di brand vari e modello, ha un seguito rilevante sui social ma soprattutto è occupato professionalmente su vari fronti.

Recentemente ha pubblicato alcune storie dove rivela d’avere delle preoccupazioni famigliari, non chiarisce cosa gli sia veramente successo ma non nasconde il suo stato ansioso. I followers lo hanno immediatamente incoraggiato augurandogli di superare ogni ostacolo, è una persona determinata e sicuramente saprà uscire dall’empasse del momento. Anche l’influencer Deianira Marzano ha manifestato la sua preoccupazione per Zarino e spera per lui che non sia nulla di particolarmente grave.

Alessandro Zarino: “Mamma è una forza della Natura”

Molto legato alla sua famiglia, in particolare alla mamma Zarino sta vivendo un momento no. Tuttavia sa di non essere solo e sente d’aver il sostegno soprattutto della madre a cui non manca di fare dediche pubbliche quando può: “Mamma è una forza della Natura. Grande ascoltatrice e colonna portante della mia vita. Sa ascoltare, comprendere e consigliare.” Ha scritto sui social l’ex tronista pubblicando uno scatto dove appare abbracciato al genitore.

Impegnato come influencer Alessandro sembra abbia preso parte al videoclip della hit estiva realizzata da Pierpaolo Petrelli, reduce dalla permanenza al Grande Fratello Vip. Secondo alcuni rumors sembra che anche Livia e Jessica Vella abbiano partecipato al video che si annuncia un successo dell’Estate 2021.