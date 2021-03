uomini-e-donne,-lo-scoop-pazzesco:-nel-trono-over-una-ex-attrice-di-film-per-adulti,-la-confessione-choc:-“ecco-che-mi-fa-nicola”

Il ritorno di Nicola Vivarelli a Uomini e Donne ha smosso gli animi delle dame e non solo. Dall’esterno una donna in particolare ha espresso la sua preferenza per il 26enne. Si tratta di Sonia Eyes, famosa attrice di film per adulti. Sirius è approdato nel dating show di Maria De Filippi durante il periodo del lock down affrontato nel 2020 da tutt’Italia per contrastare il propagarsi del Covid-19. In quel momento, alcune dame della parterre femminile del trono over sono state scelte per avviare delle conoscenze in via telematica, tramite gli smartphone.

Tra queste non poteva mancare Gemma Galgani, la 71enne che tanto fa parlare di se ma soprattutto che conquista i maggiori dati di ascolti di Uomini e Donne con le sue storie finite sempre male. E’ stata proprio lei la dama per la quale Nicola Vivarelli ha deciso di prendere parte allo show. La loro enorme differenza di età ha destato moltissimo scalpore, e in tanti lo hanno criticato affermando che voleva utilizzare la Galgani solo per ottenere visibilità. La storia non è andata in porto e, dopo aver intrapreso una conoscenza con Veronica, Sirius ha abbandonato per motivi di lavoro.

Questo accadeva tre mesi fa. Oggi Nicola Vivarelli è tornato a Uomini e Donne, intenzionato a trovare una compagna. A farsi avanti, non solo le sue coetanee, ma anche donne più mature, dato l’interesse che ha mostrato più volte nei confronti proprio di Gemma Galgani. Tra le dame interessate al cavaliere, si è fatta avanti tramite i social Sonia Eyes, attrice di film hard. “So che è affascinato dalle donne più grandi e io porto alla grande i miei 51 anni. Io sono pronta, aspetto solo un cenno” e chissà se Maria De Filippi accoglierà questa richiesta e porterà l’attrice in studio.

Sonia Eyes ha molto apprezzato anche le fotografie di Nicola Vivarelli col fisico in bella mostra, dicendo ai suoi follower che “anche nudo è figo”. Sarebbe un bel colpo per Maria De Filippi far partecipare l’attrice a Uomini e Donne. Del resto, non è la prima volta che Sonia Eyes prende parte a programmi sul piccolo schermo. Con venti film internazionali a luci rosse all’attivo e svariati programmati televisivi, la 51enne ha condotto A far l’amore comincia tu e ha presentato il reality Wild Girls. Oggi sembra pronta a lanciarsi in una nuova avventura e a motivarla sarebbe proprio Sirius.

Intanto, col suo ritorno a Uomini e Donne, Nicola Vivarelli ha scatenato le critiche anche della sua vecchia conoscenza, Veronica. Con lei aveva detto in passato di aver avuto un rapporto sessuale, notizia che la dama ha sempre smentito. “Ha detto che siamo stati a letto insieme per smorzare le voci sulla sua omosessualità. Nel fare l’ultima puntata, dato che c’era questa frequentazione tra noi che andava avanti da due mesi, per prendersi un po’ di credibilità e per non dare modo a tutti di dire che fosse gay se n’è uscito con questa cosa che fossimo stati a letto insieme”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Lo Scoop pazzesco: Nel trono over una ex attrice di film per adulti, la confessione choc: “Ecco che mi fa Nicola” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.