Uomini e Donne, Lo sfogo di Carlotta: “Ecco perché non mi fanno tornare nel programma”. La Dama nella bufera per un sito di incontri. Ecco tutta la verità

Carlotta Savorelli ha pubblicato un post su Instagram che ha scatenato la curiosità del web e delle supposizioni su chi possa essere il destinatario delle sue parole. Il nome che è risaltato tra tutti è quello di Michele Dentice, cavaliere di Uomini e Donne con cui ha avuto una relazione in passato. Attualmente la famosa dama, che da sempre ha conquistato la simpatia del pubblico, è assente dal programma. Dopo la pausa natalizia, infatti, non è tornata a registrare le puntate del dating show, facendo preoccupare molti dei suoi follower che hanno creduto avesse interrotto il suo percorso.

In realtà, Carlotta Savorelli ha semplicemente avuto la febbre, ma a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 non è potuta rientrare in studio e ha dovuto sottoporsi a tampone, risultato negativo. Stranamente la Dama non è stata richiamata dalla redazione di Uomini e Donne e tutti i fan stanno cercando di capire il motivo di tale allontanamento. E’ stata proprio lei a specificare che tornerà quando sarà richiamata, ad indicare che questo allontanamento non è di sua volontà”. La dama continua a seguire la trasmissione condotta da Maria De Filippi e non manca di dire la sua, con la schiettezza che la contraddistingue. Per esprimere la sua opinione, non potendo utilizzare la televisione, ha scelto di farlo tramite i social e in particolare tramite Instagram. ( continua dopo la foto)

Nel post che ha incuriosito i follower, la dama di Uomini e Donne si presenta dopo una doccia, ancora in accappatoio e con l’asciugamano avvolto attorno alla testa come un turbante. Nonostante questo, Carlotta Savorelli è perfettamente truccata e sfoggia un’espressione divertente, con la lingua in fuori e l’occhiolino, in contrasto con l’evidente frecciatina che accompagna lo scatto come didascalia. “AUTOIRONIA significa che io posso scherzare sulle mie insicurezza, ma se lo fai tu ti attacco al soffitto” ha scritto la donna indirizzando l’avvertimento sicuramente a qualcuno.

Per molti dei suoi follower, il destinatario non è altro che Michele Dentice, famoso cavaliere di Uomini e Donne con cui Carlotta Savorelli ha intrapreso una conoscenza in passato. La loro relazione è terminata per scelta dell’uomo, che decise di concentrarsi sulla storia intrapresa con altre due dame, Roberta di Padua e Serena. Da allora il rapporto con la Savorelli è diventato complicato, con lei che ha sempre affermato di essere stata presa in giro e mancata di rispetto e che lo ha sempre accusato di non comportarsi bene nei confronti delle donne.

“Purtroppo non ho molta stima nei confronti di Michele, sia per il suo atteggiamento nei miei confronti sia per il trattamento che ha riservato alle altre donne. Lo trovo davvero poco sincero (per essere educata) e molto attento ai difetti e/o mancanze degli altri senza guardare se stesso. Se si facesse un esamino di coscienza forse capirebbe cosa sta combinando. […] A me non brucia aver chiuso con Michele, anzi sono proprio convinta di aver evitato un bel fosso! Quello che lui non capisce è che io sono arrabbiata solo perché secondo me non dimostra attenzione verso le donne”. Furono queste le parole di Carlotta Savorelli al magazine di Uomini e Donne e, evidentemente, non lo ha ancora perdonato.

La dama di Uomini e Donne inoltre ultimamente è stata vittima di una truffa che l'ha portata a dover presentare denuncia in tribunale. Un profilo con la sua foto infatti è comparso in un noto sito di incontri, sarebbe infatti una donna che si spaccia per lei per attirare uomini da incontrare. Ma non solo. Anche una pagina facebook fan di Carlotta starebbe facendo truffe dove promette vincite da 1000 euro. La dama ha quindi chiesto a chi la segue di segnalare tali pagine e profili, dal canto suo ha già fatto denunce al tribunale.