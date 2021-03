uomini-e-donne:-l’opinione-di-isa-sulla-puntata-del-10/03/21

Io per ora Massimiliano Mollicone non lo reggo, ma proprio zero.

Poi andrà sicuramente a finire come Sophie Codegoni tanto ‘odiata’ all’inizio quanto alla fine rivalutata sul lungo periodo, però per ora Massimilià è proprio un big no. Quando poi oggi se ne è uscito con una cosa tipo ‘Io a volte cerco di far risaltare la mia simpatia‘ io ero tipo shocked perché lui davvero pensa di essere simpatico. IncrediBBile la percezione alterata che si può avere di se stessi, se tanto mi da tanto potrei andare in giro a dire che anche a me piace fare risaltare la mia magrezza.

A parte che ancora non gli perdono quello sbrocco da zoticone, cafone e scostumato (mi fa troppo ridere la parola scostumato, mi fa pensare tipo a Sara Affi Fella con Nicò nel ripostiglio, non so perché) che ha avuto qualche puntata fa con la sua corteggiatrice, ma poi in generale questi modi coatti e questa convinzione di essere bello e simpatico me lo fanno vedere meno bello e meno simpatico che mai. Ed è pure un peccato perché in realtà gli stanno capitando corteggiatrici potenzialmente degne di nota, tipo la ragazza dell’ultima esterna andata in onda oggi che è stata capace di prendere con invidiabile eleganza un assolutamente poco elegante ‘fisciamente nun m’eri piasciuuuutttta‘, e in generale mi è sembrata molto caruccia e acqua e sapone.

Boh, vabbé, comunque, per ora Massimiliano non lo reggo, mi sembra un guappo di quartiere, la versione giovane, romana e senza capelli cotonati di Armando Incarnato, e credo che non possa esistere paragone che spieghi meglio il mio attuale sdegno.

Quel Luca del Trono over a quanto pare fa tremare le mutande a tutte le dame che lo incontrano ed effettivamente è un bell’uomo. Cioè già è in un bell’uomo in generale, in un parterre in cui il secssimbol è il tizio che ho nominato poco sopra, è ancora più facile spiccare.

In pratica Luca si sta sentendo con tre dame: una ha dichiarato di aver preso il colpo di fulmine, di non capire più una mazza, di aver contattato il wedding planner e di essere pronta ad assoldare un sicario per far fuori la concorrenza, l’altra è stata un po’ rigidina nella prima uscita, Luca proprio per questo è intenzionato a silurarla, ma lei dal tono mi sembrava così allarmata che se il ricciolino le dovesse concedere la grazia di una seconda uscita si farebbe trovare con l’impermeabile del pervertito che appena lo apri, zaaaan, sei completamente nuda sotto.

Infine Luca deve uscire anche con quella Elisabetta che a sua volta si sentiva con Alessandro che è quello che si è limonato Maria, che al mercato mio padre comprò.

Oh, e la cosa bella è che poi questi in studio si mettono le mascherine e ballano a distanza, eh, fuori da lì le ammucchiate che manco ai bei tempi dei greci, però dentro lo studio tutti a igienizzarsi le manine.

Gero Natale è tanto carino quando palloso, ogni volta che apre bocca mi faccio 15 minuti di sonno preventivo. Cioè è un bello che non solo non balla, credo nemmeno si muova e nemmeno respiri, voglio le prove che sia animato perché ho delle perplessità in merito.

Gemma Galgani continua a rifiutare Coccolino amoroso e non capisco se lui insista così tanto per rivedere la Galghy solo perché è sicuro del rifiuto e quindi non corre nessun pericolo, oppure se davvero ha questa voglia bruta di affondare le sue carni in quelle di Gemma. Mamma mia che immagine inquietante ho appena descritto, vado a cancellarmi la memoria, a domani.

Video della puntata: Puntata intera – Gianni: ”Gemma si è montata un po’ la testa..” – Massimiliano: ”Vanessa sento la responsabilità di non farti soffrire…” – 5 nuove corteggiatrici per Massimiliano – Luca tra tre dame – Roberto: ”Io ho guardato le corteggiatrici di Massimiliano” – Alessandro: ”Elisabetta non esci con me perché ho baciato Maria. Luca ha baciato e ci esci?” – Due dame per Gero – Gianni: ”Gemma c’è Cataldo e proprio oggi chiudi casa!” – Esterna di Massimiliano e Costanza

