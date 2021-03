uomini-e-donne:-l’opinione-di-isa-sulla-puntata-del-11/03/21

Ma vi rendeeeeeeeeete contoooooooooooooooooooooooooo?

No, ma, dico, VI RENDETE CONTO????? Ma voi lo avete capito che Gemma Galgani è sdegnata da Cataldo coccoloso perché in realtà ha messo gli occhi su Luca? LUCA? LUCA?

Ma vi rendeeeeeeeeeete contoooooooooooooooooooo?

No, io non ce la faccio, io vorrei cavarmi gli occhi dalle orbite e strapparmi i timpani perché io me lo sento che se qui non arginiamo un attimo la situazione andrà a finire che la Galgani si imboscherà pure tra le corteggiatrici di Massimiliano Mollicone.

Ma io dico, ma santoddio, ma in quale universo parallelo Luca dovrebbe mai cagarti? Ma come cacchio ti viene in mente? Cioè, per carità, la gerontofilia esiste ed è una realtà, ma a occhio e croce il buon Luca non ne soffre e anzi è impegnatissimo a fare lo slalom tra tutte le sue coetanee che vorrebbero lanciargliela con la fionda, quindi, ribadisco, come cacchio ti viene in mente di parlare di lui sperando di attirare l’attenzione? Ma ce la fai?

Ma poi anche tutto questo essere sfuggente con Cataldo quando negli anni si è accollata i peggio catorci che abbiano mai calpestato questa terra? Ma che daVero la notorietà le ha dato alla testa a questi livelli?

Boh, io davvero mi auguro che ormai TUTTO rientri nella recita di una parte perché se davvero la Galgani è arrivata al punto di credere sul serio di poter puntare ai giovani e ai bonazzi vuol dire che realmente questa trasmissione sta facendo più danni del previsto e ci sta sfuggendo tutto di mano.

Per quanto riguarda il Mollicone oggi si è fatto mezza esterna piangendo, si è commosso anche in studio quindi mi sento cattiva a insultarlo come al solito. Dico solo che a un certo punto mentre lui ed Eugenia parlavano, alla ventesima volta in cui hanno usato la parola ‘cuore’ , ho iniziato ad avere i tic isterici.

Non è colpa loro, voglio precisarlo, sono dei pulcini, hanno 20 anni e automaticamente hanno un linguaggio ed esprimono dei concetti adatti alla loro età. E’ che davvero ormai io sono troppo anziana per loro, li sentivo parlare e mi veniva voglia di preparargli un tazzone di latte in cui inzuppare i biscottini a forma di orsetto.

Non posso shippare, mi sentirei fuori luogo. Detto questo, comunque, Eugenia esteticamente bellissima, molto dolce e timida, e soprattutto grazie a lei forse per la prima volta anche Massimilià mi è sembrato meno burino. Tra l’altro la combo ragazzina pura e brava di Trento e coattone bad boy romano incarna proprio il clichet di almeno il 90% delle serie tv adolescenziali, è proprio quel must stile Babi e Step che a 20 anni va che è una meraviglia. A 34, as me, decisamente meno.

