uomini-e-donne:-l’opinione-di-isa-sulla-puntata-del-4/03/21

Ve l’ho detto che amo Maria Tona? No, voglio ribadirlo, la amo e la lovvo.

Poi ora che iniziano ad accerchiarla, ad attaccarla a caso e ad iniziare in maniera più o meno velata a darle della zoccola, la amo ancora di più.

A me fa morire dal ridere, non posso farci niente. Sarà la mimica facciale, sarà che mi arriva una qualche forma di carisma particolare, sarà che chiunque si contrapponga a Gemma Galgani ha il mio tifo a priori, però non toccatemi la Tona che divento una iena.

Che tra l’altro di tutta la storia tra lei, Gemma, quel Maurizio e quell’altro Alessandro non c’ho capito una mazza, ho capito solo che Maria, zitta zitta e cacchia cacchia, ha dato i bacini a quello coi capelli bianchi e un limone serio a quello giovane, e poi si è messa a fare ‘le visualizzazioni’ che per me sono tipo le visite del blog ma per loro vogliono dire stendersi su un lettino e immaginare cose con la supervisione di uno che è laureato all’università della vita.

Anyway l’unica cosa che mi fa storcere il naso è, as usual, che se una donna dà due bacetti viene subito riempita di battutine e di allusioni mentre quando il Pennuto Manetti usciva con 6 cristiane alla volta era un figo. Ma vabbé sul maschilismo imperante in quel degli Elios ormai non c’è manco più da stupirsi.

Samantha Curcio al momento non sta simpatica manco ai suoi parenti però io mi sento di non crocifiggerla da subito. Lei a mio avviso è arrivata un po’ gasata e molto sulla difensiva, ha cercato di ‘caricare’ molto sul suo carattere forte per mascherare probabilmente un’insicurezza fisica, e alla fine ha sbragato più di una volta.

Il fatto è che per me nella vita Samantha non è una donna insicura, del resto è davvero davvero bella, ha un viso praticamente perfetto e un fisico ben proporzionato (sicuramente in soprappeso ma curvy è un’altra cosa e, flash news, esistono molti uomini che apprezzano l’abbondanza di carne), però capisco bene che quando ti approcci a un programma come Uomini e Donne che da 20 anni vede protagoniste solo donne con una determinata fisicità possa sorgere un po’ di insicurezza.

Anche per questo non mi stupisco delle mille domande a quel poraccio di Roberto. Il problema non è Roberto in sé, che ci sta non chieda di lei alla redazione perché fondamentalmente la conosce da 10 minuti, il problema per me è proprio nell’insicurezza della tronista. Del resto chi partecipa agli appuntamenti al buio ormai si aspetta un determinato standard fisico (e per fisico, SI, parlo proprio di peso, inutile girarci intorno, abbiamo visto troniste più o meno carine ma sempre con fisici magri) quindi se tu sai di non rispettarlo un po’ di insicurezza ci sta, per quanto tu nella vita reale possa normalmente non avere di questi problemi.

Insomma, tutta sta solfa per dire che per me Samantha è molto sulla difensiva e non è facile essere la prima donna che nel Trono classico sdogana un cliché fisico che va avanti da due decenni. Diamole un attimo il beneficio del dubbio. Se poi tra un mese sarà ancora stronza allora passerò dal lato vostro.

P.s Massimiliano Mollicone che si atteggia da James Dean e parla come Er Patata non so se mi risulti più irritante o più comico. Al momento è comicamente irritante.

