uomini-e-donne,-luca-cenerelli-su-elisabetta:-“sono-stato-male,-ho-perso-tre-chili”

Luca e Elisabetta

Il tira e molla tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone

Dopo la chiusura stagionale di Uomini e Donne, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone si sono visti in quel di Milano per un chiarimento e nulla di più. Nel nuovo numero del Magazine del dating show è contenuta una lunga intervista al cavaliere dove svela di stare male per lei e di aver perso addirittura tre chili. L’uomo avrebbe provato più volte lontano dai riflettori di ricucire i rapporti con la dama, ma al momento quest’ultima non ha nessuna intenzione di rivederlo.

Luca ha spiegato le ragioni per le quali si era allontanato in maniera drastica da lei dicendo di avere delle idee confuse e di non essere certo di provare dei sentimenti per la Simone. “Sapevo di dover lasciar stare Elisabetta per il suo bene, almeno fino a quando i miei sentimenti non fossero stati certi, ma ciò non lo ha reso meno doloroso. Quando ho sentito dire da Elisabetta e Marco che si erano baciati mi ha fatto male”, ha confidato l’uomo.

Le dichiarazioni del cavaliere

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il cavaliere Luca Cenerelli ha confidato anche di provare dei sentimenti ma aveva paura di ammetterli. Poi ha riferito anche di aver perso tre kg dal giorno in cui ha detto a Elisabetta Simone di chiudere il loro rapporto.

Sembrerebbe quindi che l’alchimia da indifferenza ad amore velato ci sia stata tra i due protagonisti del Trono over: “Per lei sono stato male, mi sono tormentato e non era solo per la gelosia di immaginarla tra le braccia di un altro. Credo che io stia iniziando a innamorarmi”.

Luca Cenerelli vuole riprovarci con Elisabetta Simone

Il cavaliere Luca Cenerelli ha deciso di andarci con i piedi di piombo in questa conoscenza con Elisabetta Simone. Per tale ragione, intervistato da Uomini e Donne Magazine ha detto: “Sono tornato per chiarire, per farle capire che nel mio cuore lei ha una posizione forte e non è stato tempo buttato quello che abbiamo vissuto insieme.

Ma voglio essere certo di tutto ciò che faccio. Ammettere i miei sentimenti è stato un passo importante. Le ho chiesto scusa, un gesto mai facile e ho tutte le intenzioni di lasciare una porta aperta”. Riusciranno a chiarirsi in questo periodo estivo lontano dalle telecamere e i riflettori del dating show di Maria De Filippi? Staremo a vedere.