uomini-e-donne,-luisa-e-salvio-nozze:-le-testimoni-saranno-due-ex-dame

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta dopo Uomini e Donne sono pronti al matrimonio. La proposta è arrivata, da parte dell’ex cavaliere, proprio al centro dello studio del programma che li ha fatti conoscere. In una nuova intervista sul Magazine della trasmissione di Maria De Filippi, Luisa svela qualche dettaglio sulle nozze. Innanzitutto racconta che la proposta di matrimonio in studio è arrivata in modo inaspettato. Avevano parlato di nozze in varie occasioni, ma senza arrivare a delle decisioni concrete. Hanno vissuto dei lutti abbastanza forti in quest’ultimo anno, ma fortunatamente si sono sostenuti a vicenda.

Per Luisa questo sarebbe il primo matrimonio, in quanto in passato ha avuto solo delle lunghe convivenze. Invece, Salvio è stato sposato e ha una figlia, con cui l’ex dama del Trono Over ha un “ottimo rapporto”. Ora per lei il matrimonio rappresenta un sogno che si realizza, a cui aveva smesso di credere fino a quando nella sua vita non è arrivato Salvio. Ha sentito subito che Calabretta era l’uomo giusto per lei e ribadisce che è riuscito a smussare alcuni lati di lei: “L’amore cambia”. Ma dopo la proposta in studio, la coppia ha scelto una data?

Ebbene Luisa ammette che ancora non hanno pensato a un giorno preciso. Nonostante ciò, se la pandemia del Covid-19 lo permetterà, diventeranno marito e moglie già questa estate! Immagina un matrimonio semplice, con poche persone. Ed ecco che anticipa chi saranno le sue testimoni di nozze. I loro nomi non passeranno inosservati ai telespettatori di Uomini e Donne, visto che sono entrambe due ex dame del Trono Over.

Luisa ha scelto di avere al suo fianco, in questo giorno così speciale, Barbara De Santi e Denise Pantano. Tra loro c’è una bellissima amicizia, tanto che si sentono come sorelle: “Ci chiamiamo APS (Amiche Per Sempre)”. Oltre all’amore, nel programma Luisa ha trovato anche due amiche speciali.

Con Denise non è nato subito un rapporto sereno. Infatti, in trasmissione inizialmente si sono scontrate per Sebastiano. Poi, lontane dalle telecamere, si sono legate e hanno trascorso le vacanze insieme, con Salvio e Sebastiano. Con Barbara sente di avere molto in comune e anche con lei ha iniziato un’amicizia solo dopo il programma.

Sabrina Traviglini è un’altra ex dama che fa parte di questo gruppo di amiche. E proprio loro hanno dato forza a Luisa e Salvio, in questo anno così difficile. Intanto, anticipa che non sa se indosserà il classico abito da sposa bianco. Potrebbe anche puntare su un avorio o sul rosa. Al di là del colore, sarà un vestito semplice o “una tuta monospalla”.

Se si sposeranno in spiaggia sarà a piedi nudi, invece se festeggeranno in masseria indosserà un paio di sneakers. Non opterà, dunque, per “un look principesco”, in quanto non le si addice. Ad accompagnarla all’altare ci penserà suo fratello, visto che il padre lo scorso anno è volato in cielo.