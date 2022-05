Uomini e Donne, Malore in studio per Tina Cipollari, urla e grida, Maria de Filippi spaventata. Mai vista così, cos’è successo

Tina Cipollari è tornata nello studio di Uomini e Donne più agguerrita che mai, ma le sue invettive contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno fatto preoccupare Maria De Filippi, convinta che avesse un malore. Avevamo già parlato della strana assenza dell’opinionista durante una puntata cruciale. Quella in cui la dama del trono over ammetteva di essere ancora interessata al suo ex fidanzato e i due decidevano di uscire a cena insieme. Da quando il cavaliere è tornato nel dating show, la vamp senza peli sulla lingua sta insistendo sul fatto che tra i due ci sia ancora qualcosa.

Ma anche che dovrebbero coltivare il loro sentimento lontani da Uomini e Donne, dal momento che sono già stati insieme e non hanno certo bisogno della trasmissione per conoscersi. Ma sin dal primo momento le affermazioni di Tina Cipollari sono state smentite con convinzione, sia da Ida Platano che da Maria De Filippi. Guarda caso, l’opinionista è stata assente proprio durante le puntate che le avrebbero dato ragione. Che la redazione abbia deciso di impedirle di inveire contro la dama? Il pubblico è convinto di sì e non è contento di vedere tutta questa preferenza nei confronti della Platano.

Ma per quanto Tina Cipollari possa essere stata tenuta lontana da Uomini e Donne in questa puntata cruciale, è tornata in studio e non ha perso occasione per far sentire le sue ragioni. E’ successo quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono seduti in centro studio. Come sempre la dama ha avuto da ridire. Una storia alla quale ci siamo abituati, dal momento che la donna non fa altro che polemizzare sui cavalieri che conosce. Un po’ seguendo la scia di Gemma Galgani, che è stata protagonista assoluta del dating show per più di dieci anni ma che adesso sta perdendo colpi.

Ida Platano sembra proprio essere stata designata come la nuova Gemma Galgani, e come la dama torinese pare portare in centro studio a Uomini e Donne solo lamentele. Riccardo Guarnieri, pur essendo stato molto importante nella sua vita, non è esente dalle sue polemiche. La donna stava raccontando dell’ennesimo litigio avvenuto con l’uomo e di non riuscire a trovare con lui un punto d’incontro. Nonostante questo, i due hanno affermato di voler uscire ancora a cena insieme. E’ stato a quel punto che Tina Cipollari ne ha approfittato per dire la sua, facendo spaventare Maria De Filippi.

Un’altra cosa che accomuna Ida Platano e Gemma Galgani è proprio l’inimicizia di Tina Cipollari. Ma se la 72enne di Torino aveva imparato ad accettare le sue invettive, mettendo in atto divertenti siparietti, la parrucchiera sembra non riuscire a trovare un equilibrio con l’opinionista. Ma la vamp non si arrende e ha cominciato ad accusarla con talmente tanta rabbia urlandone di tutti i colori. Si è arrabbiata così tanto che, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne di alcuni presenti, Maria De Filippi non è riuscita minimamente a trattenerla e ha avuto paura che avesse quasi un malore dalla rabbia e dalle urla.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Uomini e Donne, Malore in studio per Tina Cipollari, urla e grida, Maria de Filippi spaventata. Mai vista così, cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.