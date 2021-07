Uomini e Donne, Maria De Filippi fuori di sè “Ho deciso che …”

Si è conclusa soltanto da poche settimane la stagione 2020/2021 di Uomini e Donne. Stiamo parlando di uno dei programmi più amati dagli italiani ed anche uno tra i più popolari. Questo è stato ideato e condotto da Maria De Filippi e va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. Questo programma ormai va in onda da tanti anni e sembra essere diventato un punto di riferimento ed una certezza, non soltanto per l’azienda Mediaset, ma anche per i telespettatori. Le vicende e le dinamiche nate in questi anni all’interno dello studio di Uomini e donne, hanno tanto appassionato delle spettatrici che hanno seguito le storie dei tronisti e dei corteggiatori e corteggiatrici anche al di fuori del programma.

Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncia nuove importanti novità

La macchina operativa di Uomini e Donne si è messa in moto per la prossima stagione che inizierà nuovamente a settembre. Molto probabilmente ci saranno però delle novità ed in tal senso sembra che si sia espressa la conduttrice ovvero Maria De Filippi. Quest’ultima ha rilasciato una intervista al settimanale Oggi, parlando proprio della prossima edizione del programma. Maria però avrebbe anche affrontato un tema relativo ai social, con i quali la conduttrice ha avuto da sempre un pessimo rapporto. Sembrerebbe che in qualche modo i social in questi anni abbiano influito sulle sorti del programma. In che modo?

Cambiano i criteri di scelta dei tronisti

Sembrerebbe che i tronisti e corteggiatori abbiano dimostrato soprattutto in questi ultimi anni, di essere interessati a prendere parte al programma soltanto per poi iniziare una carriera da influencer. Insomma, il loro obiettivo principale non sarebbe trovare l’amore della propria vita, ma semplicemente fare carriera nel mondo dello spettacolo. Per tutte queste ragioni, nel corso della recente intervista, Maria avrebbe annunciato dei cambiamenti circa i criteri utilizzati per scelta dei vari tronisti. Per la prossima stagione quindi si cercherà di scegliere dei ragazzi, delle ragazze che non abbiano quella che Maria chiama “ossessione per i social network”.

Le parole della conduttrice

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera“. Questo nello specifico quanto dichiarato da Maria che ovviamente non ha svelato nient’altro circa la nuova edizione del programma, né tantomeno i nomi dei futuri tronisti.