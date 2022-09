uomini-e-donne,-maria-de-filippi-furiosa-in-studio,-fa-fuori-il-famosissimo-cavaliere.-pubblico-in-delirio

E’ appena iniziata una nuova stagione di Uomini e Donne e Maria De Filippi sembra più agguerrita che mai. Negli ultimi anni abbiamo visto sempre più la conduttrice farsi da parte e diventare quasi semplicemente una spettatrice. I cavalieri e le dame fanno tutto il lavoro sporco, litigando, creando dinamiche e commentandosi a vicenda, mentre gli opinionisti danno man forte. Così, la regina di Mediaset si limita spesso ad osservarli, intervenendo solo quando giunge il momento di rimetterli in riga o quando è tempo di cambiare le sedute al centro del famosissimo studio.

Ma quest’anno qualcosa è cambiato. Già dalle prime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto una Maria De Filippi sempre pronta a intervenire e a dire la sua. Come è accaduto adesso nel caso che riguarda Davide, Laura, Catia Franchi e Sara Zilli. E’ stata Laura ad affermare di aver cominciato a frequentare il cavaliere dopo la fine della scorsa edizione del dating show. La relazione è continuata durante l’estate al punto che la donna si è innamorata di Davide. Ma questo sentimento non è stato ricambiato. Anzi, nonostante i bei momenti trascorsi insieme, l’uomo l’ha trattata molto male.

Dopo mesi di uscite insieme, infatti, Laura ha scoperto alcune chiamate di Sara Zilli (che ricordiamo per la sua relazione con Biagio) sul cellulare di Davide. Un episodio che l’ha portata a chiudere la frequentazione. Adesso che Uomini e Donne è ricominciato, Sara è diventata la fidanzata ufficiale del cavaliere, da ben quindici giorni. La donna ha mostrato più volte di essere molto soddisfatta della sofferenza di Laura, che in puntata sta cercando in tutti i modi di far valere le sue ragioni. Le sue risatine e le sue espressioni compiaciute non sono piaciute ai telespettatori, che non hanno esitato a commentarle.

“Sara che ridacchia mentre un’altra donna sta male per questo omuncolo è molto triste”. Non solo i telespettatori, anche gli opinionisti hanno notato il comportamento di Sara Zilli. A intervenire con la sua solita passione, Tina Cipollari: “L’atteggiamento di Sara.. Che pensi di diventare la quinta moglie? Sempre con quell’aria tua eterea. Sarai scaricata ancora peggio”. La vamp è stata appoggiata dal suo collega Gianni Sperti, che ha commentato con un lapidario “Lei è la super donna”. Mentre le due dame di Uomini e Donne che si sono contese lo stesso cavaliere sono intente a litigare, interviene proprio Maria De Filippi.

La presentatrice di Uomini e Donne mette subito in mostra come a dover essere messi in risalto dovrebbero essere gli errori di Davide, che non si è comportato bene nei confronti di Laura: “Ho un dubbio, come mai te ne accorgi subito dopo aver avuto un rapporto che il sentimento è cambiato?” ha domandato Maria De Filippi, mettendo alle strette il cavaliere. Subito tutti hanno notato che l’uomo avrebbe potuto evitare di continuare a illudere Laura, considerando che lei era realmente innamorata. Ma ancora una volta la regina di Mediaset riporta tutti alla realtà: “Ok, adesso di Sara sei innamorato?” taglia a corto e anche questa volta l’uomo ammette di non provare un sentimento così forte.

