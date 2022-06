Uomini e donne: Maria de Filippi stravolge tutto. Ecco tutte le dame e i cavaliere che caccia dal programma. Fan sotto choc

Uomini e donne è finito solo da pochissimi giorni ma i fan più accaniti già ne sentono la mancanza poiché ci saranno, come sempre, ben 3 mesi di pausa estiva. Il programma di Maria De Filippi tornerà a metà settembre con tantissime novità. Ciò vorrà dire che le sedie rosse del famoso studio di Roma saranno occupate da nuovi volti che cercheranno di trovare l’amore della vita.

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e donne, nella settimana appena conclusasi, ci sono state tutte le scelte. Dunque, nulla è rimasto in sospeso tra corteggiatori e troniste e viceversa. Per alcuni, dunque, il programma della De Filippi si è concluso con una pioggia di petali di rose rosse. Per altri, invece, è finita in lacrime per essere stati la non scelta. A settembre, quindi, ci saranno tutti volti nuovi che arriveranno con l’intento di trovare l’amore e, magari, di spianarsi la strada in tv. In realtà, si vocifera già qualche nome di alcuni tronisti. Tra questi quello di Antonio Modugno, ex concorrente del Gf vip 6 e tiktoker, e Lilli, la non scelta di Luca Salatino.

Nel trono over, invece, la situazione è abbastanza diversa. Molte coppie e i loro sentimenti sono rimasti in sospeso. Alcuni avevano appena iniziato una conoscenza, altri avrebbero dovuto dare una risposta che però non è arrivata. Assolutamente ambigua, ad esempio, è la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La prima continua ad affermare che per lui prova un immenso amore. Il cavaliere, invece, pochi giorni fa è stato avvistato a Bari mentre passeggiava con una donna mora.

Proprio per questo motivo, pare che, nella prossima edizione di Uomini e donne, la famosa dama deciderà di non esserci. Stanca, ormai, della relazione altalenante che si è creata con Riccardo, Ida Platano non ce la farebbe più a star male e a continuare a stare in studio fingendo di non provare un sentimento che ormai è sempre più crescente. Inutile dire che ciò rammaricherebbe molto i fan anche se sono consapevoli della situazione e totalmente dalla sua parte.

Tra le altre presenze fisse del trono over c’è sempre stata anche Gemma Galgani, amica intima della Platano. Secondo alcuni, anche Gemma non sarà presente alla nuova edizione di Uomini e donne. La veterana dama stava conoscendo il cavaliere Giovanni e, dunque, il pubblico più affezionato sperava che per la coppia ci fosse il lieto fine nonostante la conoscenza sia stata davvero breve.

Secondo un’ indiscrezione, la Galgani, che tanto vorrebbe la discesa dei petali di rosa, potrebbe fare la sua scelta a settembre per poi abbandonare il programma. Confermati, invece, sono i cavalieri Armando e Biagio. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dalle talpine presenti nelle registrazioni delle nuove puntate. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

