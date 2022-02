Uomini e Donne, Maria De Filippi una furia contro una dama: “La tua priorità dovrebbe essere …”

Maria De Filippi è la regina di Canale 5, la quale da diversi anni è al timone di diverse trasmissioni televisive a cominciare da Uomini e Donne, a finire ad Amici e C’è posta per te. Ogni giorno entra nelle nostre case con il programma Uomini e Donne che va in onda ormai da tantissimi anni, ottenendo un successo davvero strepitoso. Il format in questi anni ha sicuramente cambiato e tante sono state le novità apportate, ma è sempre stato comunque un grandissimo successo.

Maria De Filippi la regina di Canale 5 sempre gentile con il suo pubblico

Ad ogni modo, Maria è sempre stata molto educata e soltanto in poche occasioni l’abbiamo vista fuori dalle righe. Una delle rare volte in cui Maria ha perso la pazienza si è verificato proprio nei giorni scorsi, quando la conduttrice se l’ è presa con una dama del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando della signora Pinuccia Della Giovanna, la quale nelle ultime puntate del programma pare sia stata protagonista per via di una storia che in qualche modo l’ha vista protagonista. Ma cosa le è accaduto?

La conduttrice se la prende con una dama del trono over di Uomini e Donne

Sembra proprio che ad un certo punto, la dama sia dovuta scendere da un treno perché non era in regola con il green pass. Il motivo? Pare non fosse riuscita a fare la terza dose, per via degli impegni che ha avuto con le varie registrazioni del programma. Maria avrebbe così ripreso la dama, dicendole che sarebbe stato più opportuno fare la terza dose piuttosto che prendere parte alle registrazioni. La conduttrice ha ancora detto a Pinuccia quanto sia importante in questo momento soprattutto il vaccino.

Maria sbotta in puntata e riprende la signora Pinuccia

Ad ogni dopo, dopo la puntata la donna avrebbe avuto una lite piuttosto intensa con Alessandro, il cavaliere di 91 anni che pare le abbia detto ancora una volta quanto sarebbe stato per lei importante fare la terza dose senza preoccuparsi della sua assenza per le registrazioni. L’anziano signore però non avrebbe avuto piacere di parlare di questo in studio, per questo Maria gli ha dato modo di poterlo fare senza le telecamere. La signora Pinuccia però si sarebbe rifiutata di andare dietro le quinte con l’anziano signore. A quel punto, Maria sarebbe letteralmente esplosa contro la dama dicendole “Dovrebbe essere prioritario risolvere i propri problemi che quello che passa in televisione”. Insomma, la conduttrice ha fatto intendere come la dama fosse più interessata alle telecamere che poi effettivamente a conoscere qualcuno.