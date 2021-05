uomini-e-donne,-maria-s’infuria-con-armando-e-smaschera-il-suo-gioco:-anticipazioni

Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne: le anticipazioni svelano innanzitutto il ritorno di Armando Incarnato, che è mancato per un po’ di puntate. Ma non sarà un ritorno tranquillo, a quanto pare. La puntata si aprirà con Biagio e Sara che comunicheranno di voler chiudere la conoscenza, anche se in studio pare non si capirà il perché di questa rottura. Gli opinionisti e la conduttrice stessa preferiranno non approfondire per rispetto di Sara visto che c’è stato qualcosa tra loro. Subito dopo Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio proprio Armando, che stava uscendo con tre signore prima di prendersi una pausa dal programma.

Maria farà entrare prima le Dame perché una di loro ha chiesto alla redazione di raccontare cosa è successo prima dell’entrata di Armando. Quindi Patty, questo il suo nome, racconterà che si sono visti a cena in albergo e che dopo lui l’ha invitata in camera. Si sono baciati per un quarto d’ora, ma non sono andati oltre. Poi Armando ha chiesto alla Dama cosa avrebbe raccontato alla redazione e lei ha risposto che avrebbe detto del bacio, anche perché per lei è stato un bel momento. Ad Armando pare non sia piaciuta questa versione, perché Patty spiegherà in studio che le ha suggerito di non dire del bacio. Il motivo? Gli avrebbe rovinato la conoscenza con le altre Dame e lei sarebbe passata per una facile.

Il Cavaliere avrebbe voluto mentire sul bacio, ma non è la prima volta che si trova in disaccordo in studio con chi ha di fronte. Come da copione, appena entrerà in studio Armando negherà il bacio e inizierà a screditare Patty accusandola di essere stata fidanzata fino a tre settimane fa, di essere stata poi con un altro e di avere un altro uomo ancora fuori ad aspettarla. Inoltre non permetterà alla Dama di replicare e la inviterà a non prendersi troppa confidenza. A questo punto Maria perderà la calma e avrà una reazione furibonda, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne di Isa e Chia.

La conduttrice in modo neanche tanto pacato dirà al suo ospite che Patty può prendersi confidenza visto che c’è stato un bacio e perché lui l’ha invitata in camera. Quindi non nasconderà di credere totalmente alla versione della Dama, sottolineando che Armando è solito mentire al centro dello studio. Inoltre gli dirà che forse è il caso di ammettere il bacio, anziché fare l’ennesima brutta figura. La discussione andrà avanti anche con Gianni Sperti, a cui Armando dirà di non voler rispondere alle sue provocazioni e ai suoi insulti. Il Cavaliere dirà di voler parlare solo con Maria perché ha stima di lei. E proprio in virtù di questa stima la conduttrice gli chiederà se c’è stato il bacio. Armando ci girerà intorno, ma alla fine ammetterà che il bacio c’è stato. Una Dama deciderà comunque di continuare a conoscerlo.

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi non sono finite qui. Isabella chiuderà con Giovanni, ma per lei arriverà un altro uomo a conoscerla. Anche Gemma e Aldo chiuderanno la conoscenza: lui non nasconderà di aver capito che la Galgani non andrebbe oltre l’amicizia. Non solo queste due frequentazioni, anche Elisabetta deciderà di chiudere con Luca. Dopo tante discussioni, la Dama ammetterà di aver pensato molto sui consigli che le sono arrivati e riflettendo a mente lucida ha capito che è meglio interrompere. Luca non avrà una reazione molto forte e Tina lo attaccherà. Per Elisabetta arriverà un nuovo Cavaliere e accetterà di conoscerlo, ma a fine puntata lei e Luca sono stati visti parlare e pare avessero le lacrime agli occhi.