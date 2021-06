Uomini e Donne, Massimiliano svela perché non ha scelto Eugenia: “Era troppo possessiva” (VIDEO)

Massimiliano e Eugenia

Massimiliano Mollicone torna a parlare dopo la scelta

Settimane fa, prima della pausa estiva di Uomini e Donne molti telespettatori del Trono classico erano super convinti che Massimiliano Mollicone scegliesse Eugenia Rigotti. Purtroppo per loro così non è stato visto che il ventenne di Nettuno è uscito dal dating show di Maria De Filippi insieme all’altra corteggiatrice Vanessa Spoto.

Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, il modello laziale ha rilasciato una lunga intervista in cui è tornato a parlare di Eugenia, della sua fidanzata e di una possibile partecipazione a Temptation Island.

L’ex tronista svela perché non ha scelto Eugenia, poi parla di Temptation

Intervistato dal magazine del dating show di Maria De Filippi, l’ex tronista Massimiliano Mollicone ha spiegato il vero motivo per il quale alla fine non ha scelto la corteggiatrice Eugenia Rigotti come sua possibile compagna. “In verità penso che la relazione con lei sarebbe stata più serrata. Come mai dico questo? Perché a volte in esterna capitava che lei dimostrava questo attaccamento nei miei confronti, era più possessiva. Vanessa non lo è e questi sono gli anni più belli è giusto avere i propri spazi”, ha detto il ventenne originario di Nettuno.

Poi su una possibile partecipazione a Temptation Island insieme a Vanessa Spoto il ragazzo ha detto: “Se seguitiamo a stare così bene, ad andare d’amore e d’accordo e la nostra storia continua a migliorare, allora di sicuro la convivenza non rovinerà le cose. Ci sono tante cose da fare insieme, impossibile bruciare le tappe. La convivenza è solo un modo per vederci con più facilità. Se abitassimo nella stessa casa non ci penseremmo così presto. Noi a Temptation Island? Il prossimo anno, quando la storia sarà più solida un pensierino potrei farcelo”. (Continua dopo il video)

Eugenia non è la scelta di Massimiliano! #UominieDonne pic.twitter.com/f2bSZqMoOJ — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 13, 2021

Eugenia Rigotti dopo la non scelta

Dopo non essere stata scelta da Massimiliano Mollicone al Trono classico di Uomini e Donne, la corteggiatrice Eugenia Rigotti prima di lasciare lo studio ha fatto un discorso al tronista laziale.

“Non porto rancore a Massimiliano. Non provo né dolore né tristezza perché sono sempre stata pronta a questa eventualità e mi sono riuscita a proteggere. Certamente c’è il dispiacere di aver perso una bella persona con un’anima buona, ma ne troverò sicuramente un’altra in grado di apprezzarmi. Da qualche settimana mi aspettavo questo finale. La mia testa non ha mai smesso di mettermi in guardia e rimproverarmi. Avevo bisogno, e ho voluto, farmi guidare più dal cuore. Lo rifarei”, ha asserito la giovane.