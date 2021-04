Uomini e Donne nella bufera, Arrestato il famosissimo del trono over. “Quello che ha fatto a una vecchietta è incredibile”

Uno degli ex cavalieri di Uomini e Donne è stato arrestato per scippo. Si tratta di Patrizio Faggioli, che nel dating show è diventato famoso per la sua frequentazione con Soraya. I due, dopo una tormentata conoscenza, hanno infine deciso di proseguire la loro storia lontano dalle telecamere. Era il 2014 e oggi, a distanza di 7 anni, l’uomo si è reso protagonista di una vicenda vergognosa, che gli ha procurato l’arresto. Sapere che uno dei beniamini della famosa trasmissione di Maria De Filippi è un ladro a tutti gli effetti avrà sicuramente deluso le fans tanto legate allo show.

Soprattutto dal momento in cui le modalità del furto sono ignobili, perché ai danni di una vecchietta. La storia è molto antica: la donna ha ritirato dei soldi alla banca ma, vista da Patrizio Faggioli, le è stato tolto tutto quello che aveva. A raccontarlo è La Stampa che scrie: “Ha individuato e pedinato la vittima per le vie di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. L’arresto, a circa due anni dai fatti, è scattata l’altro giorno a Imperia”.

Sono passati due anni dallo scippo ma finalmente si è risaliti al ladro, che era proprio il volto noto di Uomini e Donne. Non è la prima volta che uno dei cavalieri del dating show viene arrestato. E’ accaduto anche ad Alessio Lo Passo, finito in carcere per tre anni con l’accusa di estorsione ai danni di un chirurgo plastico. Gli appassionati di Uomini e Donne sicuramente lo ricorderanno. Alessio Lo Passo si è distinto nella trasmissione di Maria De Filippi quando ha corteggiato Giulia Montanarini. La relazione tra i due non è proseguita lontano dalle telecamere e il ragazzo ha fatto rientro in studio, stavolta nei panni di tronista.

Il suo percorso a Uomini e Donne, però, è stato interrotto bruscamente. La redazione ha infatti scoperto che si sentiva, al di fuori dei limiti previsti, con una sua corteggiatrice, Francesca Pierini. E’ stato quindi uno dei pochissimi tronisti che non sono mai arrivati alla scelta finale. Oggi ha scontato la sua pena e ha rivelato di aver finalmente trovato l’amore. Si tratta di Federica Pacela, modella e influencer che ha conosciuto nella chat iniziale del cast di Affinity, un reality in onda su Canale Italia. I due erano stati scelti come concorrenti ma non hanno mai partecipato alla trasmissione.

Da quel momento, però, hanno continuato a sentirsi tramite i social finché lui non l’ha invitata a raggiungerlo in Sardegna, dove era in vacanza con alcuni amici. Federica Pacela non ha potuto raggiungerlo a causa di una frattura al coccige che si era procurata con una caduta in barca. Successivamente, finalmente guarita, è andata da lui in Calabria e da quel momento i due non si sono più lasciati. La storia è arrivata dopo molto tempo dalla partecipazione di Alessio Lo Passo a Uomini e Donne ma sta andando per il meglio, soprattutto perché la donna gli è stata vicino nel momento più difficile. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

