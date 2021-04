Uomini e Donne nella bufera, Arrivano i carabinieri per un cavaliere over. Pubblico sconvolto. Maria de Filippi sotto accusa

Nelle ultime ore sta circolando sul web una notizia al quanto bizzarra su un partecipante di Uomini e donne, precisamente del trono over. E’ finito in una vera e propria bufera Max Di Cicco, nuovo cavaliere di Uomini e donne ( foto in basso) . L’uomo nei giorni scorsi è stato notato in trasmissione per via dei suoi voti alquanto bassi dati alle dame durante la sfilata. Ma la notizia che nelle ultime ore lo sta interessando riguarda una denuncia che avrebbe ricevuto nel mese di Dicembre dopo aver violato alcune regole sul Covid, tanto da finire sui giornali. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Un cavaliere di Uomini e donne denunciato per aver trasgredito le regole anti-Covid

Si tratta nel dettaglio di una polemica davvero clamorosa che riguarda il nuovo cavaliere di Uomini e donne. Max Di Cicco è accusato di aver fatto parte di un vero e proprio festino vietato, e per questa ragione sarebbe scattata anche una denuncia. Il fatto risale allo scorso Capodanno, quando l’uomo si è visto arrivare a casa i Carabinieri beccandosi una bella querela.

I soggetti presenti e coinvolti avevano trasgredito tutte le leggi anti-coronavirus e furono poi anche sottoposti ad un tampone. Uno di questi risultò positivo e scatenò ancora più proteste. Da casa, gli internauti, dopo aver appreso la notizia, si sono scatenati sui social e possiamo dire si sono anche arrabbiati per la scelta della conduttrice di portarlo in trasmissione ad Uomini e Donne.

Le critiche dal web a Max Di Cicco

Dopo aver visto Max Di Cicco nel programma di Maria de Filippi, chi lo ha riconosciuto ha riportato a galla un vecchio articolo di giornale, che risale proprio al periodo natalizio. Il cavaliere di Uomini e donne, come è stato letto su un giornale brindisino, avrebbe dato luogo a un evento vietato e per tale ragione è stato denunciato. Intanto, sul web si sono scatenate una serie di polemiche sulla presenza dell’uomo al trono over.

Qualcuno, infatti, non ha esitato a scrivere: “Che vergogna, anziché nascondersi va pure su Canale 5 ad Uomini e Donne″. Insomma una persona che non si è coportata correttamente soprattutto in questo periodo di pandemia, tanto da arrivare ad una denuncia, non è visto di buon occhio dai fan della trasmissione. Cosa succederà adesso, dopo questo polverone? Il cavaliere scomparirà magicamente come già successo in passato con altri? Staremo a vedere. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

